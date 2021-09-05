Астрономи оприлюднили нові докази існування планети Х

Американські дослідники переконані, що гіпотетична дев'ята планета в Сонячній системі існує

Астрономи США знайшли нові докази існування гіпотетичної дев'ятої планети в Сонячній системі. Вони підтвердили, що кластеризація орбіт об'єктів поясу Койпера не є результатом систематичної помилки спостереження і дійсно може бути викликана ще не відкритим масивним об'єктом або планетою Х. Про це повідомляє видання arXiv.

Автори нового дослідження взяли до уваги можливість упереджених даних, але навіть у цьому випадку кластеризація орбіт є статистично незвичайною. Імовірність того, що вона сталася наслідок випадковості, становить всього 0,45%. Це також дозволило дослідникам точніше визначити місце розташування ймовірної орбіти дев'ятої планети. Виявилося, що та повинна знаходитися трохи ближче до Сонця, ніж передбачалося спочатку. І якщо планета існує, вона повинна бути виявлена за допомогою обсерваторії імені Віри Рубін, яка буде введена в експлуатацію у 2022 році.

Ще в 2016 році американські астрономи Майкл Браун і Костянтин Батигін вивчили статистичний розподіл орбіт об'єктів пояса Койпера і прийшли до висновку, що кластеризація повинна бути викликана не відкритою на даний момент зовнішньою планетою. Згідно з їхніми розрахунками, цей об'єкт має масу в п'ять Земель і приблизно в десять разів більш віддалений від Сонця, ніж Нептун.

Нагадаємо, раніше опублікували дослідження, у якому розповідається про проєкт Еволюційна карта Всесвіту. Його результати показали, що до Землі від Великої Магелланової Хмари надходять тисячі радіосигналів. Їхні джерела наразі невідомі.

Велика Магелланова Хмара є карликовою галактикою і супутником Чумацького Шляху. Розташована вона на відстані близько 163 тисячі світлових років. Моделювання показують, що через 2,4 мільярда років вони зіллються в одну структуру.

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