  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Астрономи оприлюднили нові докази існування планети Х

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Невидима планета Х може виявитися нововідкритям у Сонячній системі - Астрономи оприлюднили нові докази існування планети Х
    Невидима планета Х може виявитися нововідкритям у Сонячній системі
    Фото з відкритих джерел

    Американські дослідники переконані, що гіпотетична дев'ята планета в Сонячній системі існує

    Астрономи США знайшли нові докази існування гіпотетичної дев'ятої планети в Сонячній системі. Вони підтвердили, що кластеризація орбіт об'єктів поясу Койпера не є результатом систематичної помилки спостереження і дійсно може бути викликана ще не відкритим масивним об'єктом або планетою Х. Про це повідомляє видання arXiv.

    Автори нового дослідження взяли до уваги можливість упереджених даних, але навіть у цьому випадку кластеризація орбіт є статистично незвичайною. Імовірність того, що вона сталася наслідок випадковості, становить всього 0,45%. Це також дозволило дослідникам точніше визначити місце розташування ймовірної орбіти дев'ятої планети. Виявилося, що та повинна знаходитися трохи ближче до Сонця, ніж передбачалося спочатку. І якщо планета існує, вона повинна бути виявлена за допомогою обсерваторії імені Віри Рубін, яка буде введена в експлуатацію у 2022 році.

    Ще в 2016 році американські астрономи Майкл Браун і Костянтин Батигін вивчили статистичний розподіл орбіт об'єктів пояса Койпера і прийшли до висновку, що кластеризація повинна бути викликана не відкритою на даний момент зовнішньою планетою. Згідно з їхніми розрахунками, цей об'єкт має масу в п'ять Земель і приблизно в десять разів більш віддалений від Сонця, ніж Нептун.

    Нагадаємо, раніше опублікували дослідження, у якому розповідається про проєкт Еволюційна карта Всесвіту. Його результати показали, що до Землі від Великої Магелланової Хмари надходять тисячі радіосигналів. Їхні джерела наразі невідомі.

    Велика Магелланова Хмара є карликовою галактикою і супутником Чумацького Шляху. Розташована вона на відстані близько 163 тисячі світлових років. Моделювання показують, що через 2,4 мільярда років вони зіллються в одну структуру.

    Читайте також:
    Теги: США земля Планета Земля
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Астрономи оприлюднили нові докази існування планети Х