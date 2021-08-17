Астронавт показав полярне сяйво з космосу (фото)

Французький астронавт поділився знімком природного явища з незвичного ракурсу

Французький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Тома Песке сфотографував полярне сяйво над Землею з Міжнародної космічної станції (МКС). Знімок він опублікував у своєму Twitter-акаунті.

На зображенні можна побачити, як виглядає рідкісне природне явище з космосу. М'яке малахітове світло переливається різними відтінками, піднімаючись.

Крім полярного сяйва в кадр потрапила частина Міжнародної космічної станції.

Нагадаємо, вибух зірки, що знаходиться на відстані 4556 світлових років від Землі, можна спостерігати неозброєним поглядом.

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