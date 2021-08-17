Астронавт показав полярне сяйво з космосу (фото)
Французький астронавт поділився знімком природного явища з незвичного ракурсу
Французький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Тома Песке сфотографував полярне сяйво над Землею з Міжнародної космічної станції (МКС). Знімок він опублікував у своєму Twitter-акаунті.
На зображенні можна побачити, як виглядає рідкісне природне явище з космосу. М'яке малахітове світло переливається різними відтінками, піднімаючись.
Крім полярного сяйва в кадр потрапила частина Міжнародної космічної станції.
Taken by @Thom_astro, an auroral display as seen from the @Space_Station. See more #MissionAlpha #aurora pics https://t.co/1sWITD5bFA pic.twitter.com/bm3DKLg1B8— ESA (@esa) August 15, 2021
Нагадаємо, вибух зірки, що знаходиться на відстані 4556 світлових років від Землі, можна спостерігати неозброєним поглядом.