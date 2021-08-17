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    Астронавт показав полярне сяйво з космосу (фото)

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    У кадр потрапила частина Міжнародної космічної станції - Астронавт показав полярне сяйво з космосу (фото)
    У кадр потрапила частина Міжнародної космічної станції
    Фото Тома Песке/ Тwitter

    Французький астронавт поділився знімком природного явища з незвичного ракурсу

    Французький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Тома Песке сфотографував полярне сяйво над Землею з Міжнародної космічної станції (МКС). Знімок він опублікував у своєму Twitter-акаунті.

    На зображенні можна побачити, як виглядає рідкісне природне явище з космосу. М'яке малахітове світло переливається різними відтінками, піднімаючись.

    Крім полярного сяйва в кадр потрапила частина Міжнародної космічної станції.

    Нагадаємо, вибух зірки, що знаходиться на відстані 4556 світлових років від Землі, можна спостерігати неозброєним поглядом.

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    Теги: космос Twitter
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    Астронавт показав полярне сяйво з космосу (фото)