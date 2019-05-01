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    Астрономи розпочали підготовку до репетиції Армагеддона

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    Астрономи розпочали підготовку до репетиції Армагеддона

    Є чотири основні теорії щодо порятунку Землі від зіткнення з астероїдом

    Учені NASA, Європейського космічного агентства (ESA) та їхні партнери розпочали навчання з підготовки до зіткнення Землі з астероїдом.

    Про це повідомляє BBC.

    Навчання розпочалися у Вашингтоні 29 квітня в межах Всесвітньої конференції з питань захисту планети.

    За легендою навчань астероїд 2019 PDC виявили місяць тому, тоді вірогідність його зіткнення з Землею дорівнювала 1/50000, але після підрахунків учених вона зросла до 1/100. Розмір цього тіла — близько 300 метрів. За попередніми розрахунки, зіткнення астероїда із Землею відбудеться 29 квітня 2027 року, тобто через 8 років.

    Попри те, що цей астероїд є вигадкою, у космосі є об’єкти, що реально загрожують нашій планеті. Так, на сьогодні у списку потенційно небезпечних об’єктів є 74 небесних тіла.

    «Ця конференція абсолютно унікальна, такого на нашій планеті ще не бувало. На неї зібралися астрономи, співробітники рятувальних служб, медіа і представники інших професій — з однією-єдиною метою: врятувати нашу планету від космічної катастрофи. На щастя, поспіху немає», — сказав співробітник NASA Джим Брайденстайн.

    Навчання триватимуть тиждень, за цей час учасники обговорюватимуть можливі варіанти зміни траєкторії польоту астероїда, способи координації роботи, джерела фінансування, а також те, як краще донести до населення планети новину про можливий Армагеддон.

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    «Ця тема лягла в основу сценаріїв декількох приголомшливих фільмів і серіалів. Але наскільки в дійсності великі шанси на зіткнення з астероїдом і що ми можемо зробити? На жаль, Брюса Вілліса немає в Twitter», — пожартували в ESA.

    Наразі є чотири основні теорії щодо порятунку Землі від зіткнення з астероїдом.

    Перший варіант передбачає зміну траєкторії об’єкта прямим ударом по ньому космічним апаратом. Цей сценарій планується відпрацювати в 2022 році: апарат DART повинен з усією сили вдарити по 160-метровому супутнику, що обертається навколо навколоземного астероїда Дідім. Апарат розіб'ється вщент, проте це дозволить вченим зрозуміти, наскільки сильно можна змінити орбіту такого астероїда.

    У другому варіанті пропонується підірвати астероїд. Такий сценарій поки можна було побачити тільки у кіно, зокрема у фільмі «Армагеддон», в якому головну роль зіграв Брюс Вілліс, про якого згадали в ESA.

    У третьому варіанті йдеться про зміну траєкторії астероїда за допомогою гравітаційного впливу великого космічного апарату. Такий сценарій буде реальним, якщо загрозу зіткнення розпізнають заздалегідь.

    Четвертий варіант — пофарбувати частину астероїду у білий колір, щоби його поверхня нерівномірно поглинала і відбивала сонячні промені. Завдяки так званому ефекту Ярковського космічний об’єкт може змінити свою траєкторію. 

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