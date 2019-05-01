Астрономи розпочали підготовку до репетиції Армагеддона
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Є чотири основні теорії щодо порятунку Землі від зіткнення з астероїдом
Учені NASA, Європейського космічного агентства (ESA) та їхні партнери розпочали навчання з підготовки до зіткнення Землі з астероїдом.
Про це повідомляє BBC.
Навчання розпочалися у Вашингтоні 29 квітня в межах Всесвітньої конференції з питань захисту планети.
За легендою навчань астероїд 2019 PDC виявили місяць тому, тоді вірогідність його зіткнення з Землею дорівнювала 1/50000, але після підрахунків учених вона зросла до 1/100. Розмір цього тіла — близько 300 метрів. За попередніми розрахунки, зіткнення астероїда із Землею відбудеться 29 квітня 2027 року, тобто через 8 років.
Попри те, що цей астероїд є вигадкою, у космосі є об’єкти, що реально загрожують нашій планеті. Так, на сьогодні у списку потенційно небезпечних об’єктів є 74 небесних тіла.
«Ця конференція абсолютно унікальна, такого на нашій планеті ще не бувало. На неї зібралися астрономи, співробітники рятувальних служб, медіа і представники інших професій — з однією-єдиною метою: врятувати нашу планету від космічної катастрофи. На щастя, поспіху немає», — сказав співробітник NASA Джим Брайденстайн.
Навчання триватимуть тиждень, за цей час учасники обговорюватимуть можливі варіанти зміни траєкторії польоту астероїда, способи координації роботи, джерела фінансування, а також те, як краще донести до населення планети новину про можливий Армагеддон.
«Ця тема лягла в основу сценаріїв декількох приголомшливих фільмів і серіалів. Але наскільки в дійсності великі шанси на зіткнення з астероїдом і що ми можемо зробити? На жаль, Брюса Вілліса немає в Twitter», — пожартували в ESA.
This topic has been the theme of many epic films and TV series, but what really are the chances of an #asteroidimpact, and what are our options?#BruceWillis unfortunately isnt on twitter#PlanetaryDefense pic.twitter.com/u4hgzqdjYb— ESA Operations (@esaoperations) 27 апреля 2019 г.
Перший варіант передбачає зміну траєкторії об’єкта прямим ударом по ньому космічним апаратом. Цей сценарій планується відпрацювати в 2022 році: апарат DART повинен з усією сили вдарити по 160-метровому супутнику, що обертається навколо навколоземного астероїда Дідім. Апарат розіб'ється вщент, проте це дозволить вченим зрозуміти, наскільки сильно можна змінити орбіту такого астероїда.
1. The planned #AIDA mission will be the first to test asteroid deflection. @NASA's #DART spacecraft will be crashed into asteroid #Didymoon, and ESA's #HeraMission will observe the effects. Find out more: https://t.co/KcjewP41yx pic.twitter.com/JU09tZ6mTr— ESA Operations (@esaoperations) 27 апреля 2019 г.
У другому варіанті пропонується підірвати астероїд. Такий сценарій поки можна було побачити тільки у кіно, зокрема у фільмі «Армагеддон», в якому головну роль зіграв Брюс Вілліс, про якого згадали в ESA.
У третьому варіанті йдеться про зміну траєкторії астероїда за допомогою гравітаційного впливу великого космічного апарату. Такий сценарій буде реальним, якщо загрозу зіткнення розпізнають заздалегідь.Четвертий варіант — пофарбувати частину астероїду у білий колір, щоби його поверхня нерівномірно поглинала і відбивала сонячні промені. Завдяки так званому ефекту Ярковського космічний об’єкт може змінити свою траєкторію.
4. White surfaces reflect light more than darker ones. Its possible that by painting one side of an asteroid white, its orbit can be altered as it absorbs and reflects light in different ways.— ESA Operations (@esaoperations) 27 апреля 2019 г.
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Image:NASA/Hyland, D. et al. Illustration:@WIRED pic.twitter.com/x2d7FDzMuj