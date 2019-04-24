У NASA заявили про перший зафіксований «марсотрус»



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Легкий гуркіт походив із середини Марса

Відкриття допоможе отримати інформацію про розміри ядра Марса

Дослідний апарат InSight американського Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) відчув легкі поштовхи на Марсі, що вважається першим зафіксованим «марсотрусом».

Про це повідомляє РадіоСвобода.

InSight отримав сигнал 6 квітня. Дослідники NASA повідомили про відкриття 23 квітня. Вчені припускають, що легкий гуркіт походив із середини Марса.

Французький вчений Філіпп Лоґнонн заявив, що прекрасно нарешті отримати докази сейсмічної активності на Марсі.

Як повідомляється, науковці NASA аналізують ці дані, а також три легші сейсмічні сигнали. Вважається, що відкриття допоможе отримати інформацію про розміри ядра Марса.

Французький сейсмометр встановили на Марсі у грудні, через декілька тижнів після посадки апарата на планеті.