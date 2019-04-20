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    NASA відклало запуск космічного корабля Dragon

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    NASA відклало запуск космічного корабля Dragon
    Фото: blogs.nasa.gov

    Запуск Dragon відклали до 30 квітня

    Американське космічне агентство NASA заявило про перенесення запуску космічного корабля Dragon компанії SpaceX. Про це повідомляє NASA.

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    Як повідомляється, запуск ракети-носія Falcon і космічного корабля Dragon, який відправиться до Міжнародної космічної станції (МКС), відклали до 30 квітня 2019.

    В агентстві зазначили, що Falcon 9 і Dragon були готові до запуску раніше, але «30 квітня є найбільш прийнятною датою як для NASA, так і для SpaceX через обмеження можливості станції і механіки орбіти».

    «Dragon планується запустити о 04:22 (11:22 за київським часом, - ред.) у вівторок, 30 квітня, на ракеті-носії Falcon 9 з 40-го космічного стартового комплексу на станції авіабазі Кейп-Канаверал у Флориді», - розповіли в агентстві.

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