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    Атака на нафтові танкери: Британія планує направити спецназ в Перську затоку

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    Британський флот - Атака на нафтові танкери: Британія планує направити спецназ в Перську затоку
    Британський флот

    Спецназівці будуть виходити в море на військових кораблях, які здійснюють патрулювання вод Перської затоки

    Командування Королівського військово-морського флоту Великобританії скерує в район Перської затоки 100 спецназівців для захисту британських суден після інциденту з танкерами в Оманській затоці.

    Про це в суботу повідомила газета The Times.

    За інформацією видання, завдання щодо забезпечення охорони суден покладено на морських піхотинців 42-го десантно-диверсійного загону, який базується біля Плімута.

    Вони сформують підрозділ сил швидкого реагування, який буде базуватися на новій британській військово-морській базі в Бахрейні.

    Зазначається, що з цієї бази спецназівці будуть виходити в море на військових кораблях, які здійснюють патрулювання вод Перської затоки, і захищатимуть сталі на курс через Ормузьку протоку британські кораблі від загрози нападу малих суден, а також від мін і протикорабельних ракет.

    Як відомо, у Британії вважають, що іранські військові «майже достовірно» відповідальні за напади на нафтові танкери.

    Напередодні генсек ООН закликав до незалежного розслідування атак на танкери.

    Нагадаємо, 13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки.

    Атаки сталися через місяць після того, як внаслідок диверсії були пошкоджені чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.

    Згодом у компанії Frontline, що володіє атакованим в четвер у затоці Омана танкером Front Altair, спростували інформацію про затоплення судна, поширену раніше телеканалом Al Mayadeen.

    Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у «кричущому нападі» на два нафтові танкери в Оманській затоці.

    Радбез ООН засудив атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці.

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