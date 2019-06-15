Генсек ООН закликав до незалежного розслідування атак на танкери



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Напад на танкери стався 13 червня

ООН засуджує напади на танкери

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав провести незалежне розслідування і з’ясувати всі обставини інциденту з атакою на два нафтові танкери в затоці Омана.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Гутерріш додав, що ООН засуджує напади.

У свою чергу Ахмед Абуль Гейт, глава Ліги арабських держав, закликав Іран змінити свій політичний курс. Він сказав про це після того, як США звинуватили Тегеран у проведенні атаки на танкери.

Нагадаємо, 13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки.

Атаки сталися через місяць після того, як внаслідок диверсії були пошкоджені чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.

Згодом у компанії Frontline, що володіє атакованим в четвер у затоці Омана танкером Front Altair, спростували інформацію про затоплення судна, поширену раніше телеканалом Al Mayadeen.

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у «кричущому нападі» на два нафтові танкери в Оманській затоці

Також у Британії вважають, що іранські військові «майже достовірно» відповідальні за напади на нафтові танкери.

Радбез ООН засудив атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці.