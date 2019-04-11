Аваков назвав зустріч Бойка з Медвєдєвим «маніпулятивною дією проросійських сил»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, кандидат на посаду президента України Юрій Бойко і голова політичної ради партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктор Медведчук. Москва, 22 березня 2019 року

У ніч підрахунку голосів поліція фіксувала спроби втручання у виборчу систему через кібер-погрози, зазначив Аваков

Зустріч одного з колишніх кандидатів у президенти Юрія Бойка з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медвєдєвим одним із випадків втручання у виборчий процес. Таку заяву він зробив на Київському безпековому форумі, коментуючи питання про спроби Росії втрутитися у вибори президента.

«Чи було втручання російських сил в Україну, у виборчий процес? Зустріч Бойка з Медвєдєвим рахуємо?», – спитав міністр.

У залі на питання відповіли ствердно.

«Я теж вважаю, що це явна маніпулятивна дія проросійських сил і ми бачимо, що пан Бойко має достатньо велику підтримку, і це ті ризики, які ми відчуваємо», – погодився Аваков.

Водночас він додав, що українські безпекові служби не дозволили спотворити виборчий процес, хоча під час підрахунку голосів такі спроби, за його словами, були.

«У ніч підрахунку голосів ми фіксували спроби втручання у нашу виборчу систему через кібер-погрози. Не атаки, а промацування системи. У нас виявилася достатньо міцна система, і тут треба віддати належне колегам зі Служби спецзв’язку і Служби безпеки України і кіберполіції. Ми разом із ЦВК змогли вибудувати цю ситуацію таким чином, що система виявилася невразливою», – підсумував він.

22 березня, незадовго до першого туру виборів президента України, прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прийняв у своїй резиденції в Москві на той момент кандидата в президенти України Юрія Бойка і голову політичної ради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Як повідомляли російські ЗМІ, у зустрічі також взяв участь голова правління «Газпрому» Олексій Міллер. Бойко на зустрічі заявив про бажання «покращувати і відновлювати двосторонні відносини» з Росією, а Медведчук запропонував повернутися до ідеї створення в Україні газотранспортного консорціуму за участю «Газпрому».