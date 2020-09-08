Як змінити виборчу адресу для голосування на місцевих виборах (покрокова інструкція)



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Додаткових документів для зміни виборчої адреси не потрібно, але не варто зловживати цією процедурою

Цього року українці вперше можуть змінювати місце голосування на місцевих виборах, найближчі з яких відбудуться 25 жовтня. Аби проголосувати на них за місцем проживання, а не реєстрації, виборчу адресу потрібно встигнути змінити до 10 вересня. Як це зробити та чи можна змінити виборчу адресу онлайн Українському радіо розповіла координаторка політичних програм, очільниця правління громадської організації «Опора» Ольга Айвазовська.

«Зміна виборчої адреси доступна всім, проте варто зважати на регіональну специфіку в умовах пандемії коронавірусу. Існує процедура особистого звернення до відділів ведення Державного реєстру виборців, які переважно знаходяться в районних державних адміністраціях. Також існує можливість звернутися до них онлайн через сайт Державного реєстру виборців, якщо у вас є електронний підпис», – розповіла Ольга Айвазовська.

Тим не менше, як зауважила експертка, в окремих регіонах в зв’язку з карантином введені обмеження, наприклад, на особисте звернення для того, щоб громадяни не приходили фізично та не створювали зайвих скупчень людей.

«Якщо ви проживаєте не за місцем реєстрації, є членом територіальної громади де-факто, але в паспорті стоїть штамп якоїсь іншої громади, ви можете фізично або онлайн звернутися до відділу ведення з заявою щодо зміни виборчої адреси. Зміна відбудеться на постійній основі, тобто після дня голосування виборча адреса не повернеться до старого зразка, який дорівнює адресі реєстрації. Вона придумана саме для тих громадян, які відчувають себе політично членами окремої громади, але залишається з тих чи інших причин адреса реєстрації іншої території», – пояснила Айвазовська.

Вона наголосила, що додаткових документів для зміни виборчої адреси не потрібно, але не варто зловживати цією процедурою: «В разі, якщо ви дійсно не живете в громаді, в нас є й відповідальність за надання для реєстру виборців недостовірних відомостей».

Також Айвазовська зауважила, що повторно за зміною виборчої адреси особа не зможе звернутися раніше, ніж за рік після першого звернення.

Для осіб, які бажають змінити виборчу адресу, але не мають можливості відвідати відділ ведення Державного реєстру виборців особисто, Українське радіо підготувало покрокову інструкцію, як подати заяву онлайн. Наголошуємо, що для цього потрібно мати електронний цифровий підпис, який найлегше зробити власникам банківських карт, наприклад, Приватбанку.

Якщо у вас немає ЕЦП і ви користуєтесь додатком банку Приват24, вам треба здійснити кілька кроків для отримання ЕЦП:

1. Зайти у вкладку «Всі послуги» та вибрати «Бізнес», де обрати «Завантажити електронний сертифікат»;

2. підтвердити дані та завантажити ЕЦП собі на комп’ютер, адже він буде необхідний вам для верифікації на сайті Державного реєстру виборців.

Якщо ж ЕЦП у вас вже є, ви одразу переходите на сайт Державного реєстру виборців та заходите в особистий кабінет.

1. Необхідно обрати вкладку «Заяви, запити» та авторизуватись за допомогою електронного цифрового підпису;

2. далі слід підтвердити свої ідентифікаційні дані;

3. обрати «Звернення щодо зміни виборчої адреси», після чого створити відповідну заяву, обравши вид «Щодо зміни виборчої адреси»;

4. слід обрати опцію «Фактичне проживання» та ввести вашу фактичну адресу, далі натиснути «Подати заявку» та підписати її своїм ЕЦП.

Ви отримаєте два листи від відділу ведення Державного реєстру виборців: один про те, що ви подали заявку про зміну виборчої адреси, а другий (протягом доби-двох) – про те, що вона змінена. Всі деталі щодо виборчої дільниці будуть у другому листі.