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    Аварії в енергосистемі. Нардеп назвав винних

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    Народний депутат Олексій Кучеренко - Аварії в енергосистемі. Нардеп назвав винних
    Народний депутат Олексій Кучеренко
    Фото з відкритих джерел

    Депутат вважає, що керівництво Національного регулятора свідомо руйнувало енергетичний сектор

    За аварії в енергосистемі повністю відповідають голова НКРЕКП Валерій Тарасюк та голова комітету Верховної ради Андрій Герус. Їх потрібно негайно викликати в Офіс президента.

    Про це заявив перший заступник енергетичного комітету Верховної ради Олексій Кучеренко, коментуючи другу за останній місяць аварію в ОЕС України.

    «В ці хвилини Запорізька ТЕС сіла на нуль – із системи випало 750 МВт. Зараз енергетики намагаються повернути в роботу два блоки. І це все посеред зими. Складно в це повірити. От до чого наш «незалежний» регулятор довів енергетичну галузь. Півтора року НКРЕКП цілеспрямовано знищувала паливно-енергетичний комплекс країни, щоб тепер посеред зими шантажувати країну віяловими відключеннями», – заявив Кучеренко.

    Керівництво Національного регулятора під контролем Геруса упродовж року свідомо руйнували енергетичний сектор, щоб через погрози відключень, запустити в Україну російську електроенергію, переконаний Кучеренко.

    «Сподіваюсь, Тарасюк зараз стоїть на килимі на четвертому поверсі на Банковій, з Герусом на пару. Те, чим ця двійня займалася останні півтора року – це тероризм. Шайка самозванців з НКРЕКП фактично взяли країну в заручники. Це не лише питання світла в Енергодарі чи в Києві – це загроза життю людей», – прокоментував нардеп.

    Нагадаємо, 3 лютого через аварію на підстанції «Луч» в Запорізькій області, системою аварійного захисту була відключена Запорізька ТЕС, яка на той момент працювала трьома енергоблоками потужністю 750 МВт.

    Аварія на підстанції призвела до короткострокового відключення електропостачання в місті Енергодар. Електропостачання міста було відновлено енергетиками Запорізької ТЕС «ДТЕК Енерго».

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    Теги: Запоріжжя ТЕС НКРЕКП депутат аварія ДТЕК Андрій Герус Офіс президента Енергодар
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