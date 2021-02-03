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    Економіка та фінанси

    У 2020 році ДТЕК повернув світло жителям 42 прифронтових населених пунктів

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    В ДТЕК Донецькі електромережі повідомляють, що крім відновлювальних робіт, фахівці переносять в більш безпечні місця прифронтової зони обладнання, яке через обстріли постійно знаходиться під загрозою відключення - У 2020 році ДТЕК повернув світло жителям 42 прифронтових населених пунктів
    В ДТЕК Донецькі електромережі повідомляють, що крім відновлювальних робіт, фахівці переносять в більш безпечні місця прифронтової зони обладнання, яке через обстріли постійно знаходиться під загрозою відключення

    «Попри карантин, наші співробітники повернули світло і тепло 15 тисячам жителів прифронтової зони», – гедиректор ДТЕК Донецькі електромережі Дегтярьов

    У 2020 році ДТЕК Донецькі електромережі повернув світло жителям 42 прифронтових населених пунктів. Через бойових дій вони постійно перебувають під загрозою аварійних відключень і ризикують залишитися без світла. Деякі з них – Луганське, Жованка, Шуми, Гладосове, Травневе знеструмлювалися за цей час по кілька разів.

    У 2020 році бригади ДТЕК Донецькі електромережі понад 40 разів виїжджали на ремонти об'єктів у лінії розмежування. В компанії повідомили, що відновлювали роботу двох високовольтних ліній, 14 ліній середньої-низької напруги та 126 трансформаторних підстанцій, пошкоджених в результаті обстрілів. Всього ж з початку бойових дій на Донбасі на підстанціях і лініях електропередач, що були пошкоджені через обстріли, доводилось проводити роботи понад 16 тис разів.

    «Відновлення енергопостачання в прифронтовій зоні – складний процес, що вимагає безлічі узгоджень і часу. Самі роботи енергетики намагаються виконати якомога швидше, розуміють їх важливість. Попри карантин, наші співробітники повернули світло і тепло 15 тисячам жителів прифронтової зони», – повідомив генеральний директор ДТЕК Донецькі електромережі Олексій Дегтярьов.

    В ДТЕК Донецькі електромережі повідомляють, що крім відновлювальних робіт, фахівці переносять в більш безпечні місця прифронтової зони обладнання, яке через обстріли постійно знаходиться під загрозою відключення. Так, влітку в передмісті Мар'їнки перемістили одну з трансформаторних підстанцій і замінили пошкоджений трансформатор. Це дозволило уникнути відключень для 73 будинків.

    Крім того, у листопаді компанія завершила модернізацію двох високовольтних ліній 110 кВ «Котляревська – Желанна» і «Котляревська – Очеретине», що живлять прифронтову Авдіївку та 21 населений пункт, в яких проживає понад 40 тис жителів.

    Теги: Донбас Луганщина Донеччина ДТЕК
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