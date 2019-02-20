Аварія MH17: СБУ оголосила в розшук офіцера ГРУ, який перекидав в Україну «Бук»



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Офіцер ГРУ генштабу збройних сил Росії Олег Іванніков

Іваннікову пред'явлено підозру за двома статтями КПК України

Служба безпеки України оголосила в розшук офіцера ГРУ генштабу збройних сил Росії Олега Іваннікова за підозрою в причетності до аварії Boeing MH17 на Донбасі в липні 2014 року.

Про це у вівторок, 19 лютого, повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

За даними МВС, Іваннікова оголосили в розшук 21 січня цього року.

Іваннікову пред'явлено підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи участь у ній) і ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни) КПК України.

Нагадаємо, раніше учасники дослідницької групи Bellingcat дійшли висновку, що Андрій Іванович з позивним «Оріон», який брав участь у перекиданні до України «Бука», що збив літак рейсу MH17, - це офіцер ГРУ Олег Володимирович Іванніков. Іванніков був міністром оборони Південної Осетії з 2006-го по 2008 рік.

У 2014 році він виїхав у зону конфлікту на Донбасі, де координував дії ПВК «Вагнера» і відповідав за взаємодію з адміністрацією терористичної організації «ЛНР».

Раніше, у Гаазі представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України підписали міжурядовий меморандум про фінансування судового переслідування винних у катастрофі Boeing рейсу МН17.

Зазначимо, що 6 грудня 2018 року українські депутати продовжили дію угоди щодо розслідування збитого росіянами МН17.

Як відомо, рідні 55 загиблих у авіакатастрофі рейсу МН17, що сталася у 2014 році на сході України, позиваються до Європейського суду з прав людини проти Росії, звинувачуючи Москву у порушенні їхніх прав та в саботажі слідства.

Міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд заявила, що розвідка Росії намагалася вкрасти документи про розслідування авіакатастрофи MH17.