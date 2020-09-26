Авіакатастрофа на Харківщині: Таран назвав попередню причину трагедії



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Попередній аналіз свідчить про те, що, скоріш за все, літак зачепився крилом за землю

Міністр: Двигун не відмовив - якийсь датчик відмовив

За попередньою оцінкою фахівців злітної безпеки, відбулася відмова якогось датчика у лівому двигуні літака АН-26, який впав у Чугуївському районі Харківської області. Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран.

«За штурвалом літака знаходився постійно льотчик-інструктор, курсанти сідали у правих кріслах для отримання навичок здійснення керування літаком. Попередній аналіз свідчить про те, що, скоріш за все, літак зачепився крилом за землю. «Чорний ящик» знаходиться ще у літаку, після аналізу інформації, яка там записана, можна буде робити висновки - що стало причиною... Сказати важко. Попередня оцінка фахівців злітної безпеки - що відбулася відмова якогось датчика у лівому двигуні», - розказав він.

«За попередньою інформацією, двигун не відмовив - якийсь датчик відмовив», - додав Таран.