Авіакатастрофа у Підмосков’ї: перед падінням між пілотами стався конфлікт

Пілоти лаялися, поки лайнер не врізався в землю

Перед катастрофою Ан-148 в Підмосков’ї в кабіні пілотів стався словесний конфлікт. Про це свідчить розшифрований запис мовного самописця. Як зазначає видання, відновлений запис виявився коротким. Після зльоту пілоти виконували дії прописані в інструкції. Однак вони не включили обігрів приймачів повного тиску (ППТ), які використовуються при



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Пілоти лаялися, поки лайнер не врізався в землю

Перед катастрофою Ан-148 в Підмосков’ї в кабіні пілотів стався словесний конфлікт.

Про це свідчить розшифрований запис мовного самописця.

Як зазначає видання, відновлений запис виявився коротким. Після зльоту пілоти виконували дії прописані в інструкції. Однак вони не включили обігрів приймачів повного тиску (ППТ), які використовуються при встановленні швидкості літака.

Розшифровка записів свідчить про те, що, зіткнувшись з різними показниками швидкості на своїх дисплеях, пілоти лаялися, поки лайнер не врізався в землю.

«Лаючись, вони намагаються вирішити цю проблему, збільшуючи швидкість і нахиляючи літак до землі. Зіткнення з поверхнею відбувається вже під нерозбірливі крики пілотів», – цитує видання свого співрозмовника.

Дані розшифровки свідчать про те, що пілоти так і не зрозуміли, через що виникли спотворені свідчення швидкості на дисплеях і, відповідно, в принципі не могли впоратися з цією критичною ситуацією.

Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився 11 лютого після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилася 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив. Згідно з уточненим списком пасажирів і членів екіпажу літака, на борту перебував двоє іноземців - громадяни Азербайджану та Швейцарії. Українців на борту Ан-148 не було.

Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».

Пізніше повідомлялося, що у Росії вдалося скопіювати всю інформацію з бортового параметричного реєстратора літака Ан-148, що розбився в Підмосков'ї.