Авіакомпанії масово скасовують рейси до Британії: що треба знати українцям

Близько 30 країн скасовують рейси до Британії через новий штам Covid-19

Багато країн терміново закривають свої кордони для туристів з Великої Британії після виявлення у цій країні нового штаму коронавірусу. На цю мить рейси до Британії скасували близько тридцяти країн.

Вважається, що новий штам на 70% швидше викликає захворюваність, ніж інші штами. Це й веде до масових заборон на поїздки.

Як відомо, із самого початку пандемії, ще до виявлення нового штаму коронавірусу, туристи з України до Британії їздити перестали.

«Під час пандемії туризму між Україною і Британією немає. Тому нові обмеження, пов'язані з перельотами в країну, на цьому напрямку не позначаться. Звичайно, були та залишаються окремі приватні поїздки, але точно можу сказати, що про туризм з самого початку пандемії в цьому напрямі не йдеться», - зазначає директор туристичної компанії Андрій Демура.

Навіть коли українські туристи їздили до Британії, це не вважалося масовим туризмом.

З іншого боку, якщо в'їзд до Британії зараз обмежать, то в країну не зможуть потрапити громадяни України, які планують приватні поїздки. Заборона торкнеться їх незалежно від того, чи є у них візи та всі необхідні для в'їзду документи.

За даними сайту МЗС, створеного для інформування громадян про правила в'їзду до країн світу під час пандемії, в'їзд для українців в Британії залишається візовим.

«Відсутня заборона в'їзду і виїзду для громадян України. Режим в'їзду для громадян України є візовим. Британська віза на кордоні не оформлюється. Існує вимога самоізоляції до 10 днів для осіб, які перетинають кордон, а також заповнення форми онлайн контактних даних перед приїздом до Великої Британії», - зазначається на сайті.

Отже, що наразі відомо про скасовані авіарейси до Британії:

Нідерланди вводять заборону на польоти в Британію до 1 січня.

Міністр закордонних справ Італії повідомив, що заборона буде введена, але коли і наскільки, невідомо.

Бельгія припинила з неділі всі авіарейси з Великої Британії принаймні на 24 години.

Ірландія з півночі неділі призупиняє повітряне та поромне сполучення з Великобританією попередньо на 48 годин.

Франція також на дві доби призупиняє всі пасажирські та вантажні перевезення з Сполученого Королівства.

Німеччина перестає приймати авіарейси з Британії з півночі неділі.

Австрія готується оголосити про подібні заходи.

МЗС Латвії повідомив, що авіасполучення з Британією припиняється з опівночі 21 грудня до 1 січня.

В Естонії скасовані авіарейси з опівночі 21 грудня до 1 січня.

Швеція також розглядає можливість закриття в'їзду з Великої Британії, остаточне рішення про це буде прийнято в понеділок.

Ізраїль з неділі попередньо на тиждень закрив сполучення з Британією, Данією та Південною Африкою - країнами, де виявлені два нові штами коронавірусу.

Туреччина призупинила авіасполучення з Британією, Данією та Нідерландами на невизначений термін.

Швейцарія з півночі за місцевим часом (23:00 за Гринвічем) призупинить всі авіарейси до Великої Британії і з неї аж до особливого розпорядження.

Кувейт закрив авіасполучення на невизначений термін.

Саудівська Аравія закрила всі пропускні пункти через кордон, включаючи аеропорти, порти і наземні переходи, на тиждень.

Канада припиняє пасажирські авіарейси з Великої Британії з 21 грудня на 72 години. Пасажири, які прибули до Канади з Британії в неділю, 20 грудня, повинні пройти повторну перевірку, щодо них будуть ретельно перевіряти інформацію про проходження карантину після приїзду.

Греція ввела карантин на тиждень для тих, хто прилітає з Британії - пасажири, які прилетіли з інших країн, проходять триденний карантин. Міру вводять з 4:00 (6:00 за Києвом) 21 листопада.

Чехія також ввела більш жорсткі карантинні обмеження для тих, хто прибуває з Британії.

Болгарія ввела заборону на польоти з Британії до 31 грудня.

Литва призупинила прийом авіарейсів з 21 грудня до опівночі 31 грудня. Польоти з Литви до Великобританії поки не скасовують.

Сальвадор тимчасово припинить приймати авіарейси з Британії, ЮАР, Данії та Нідерландів.

У Колумбії авіаційне сполучення припиняється з 21 грудня. Всі, хто в останні два тижні відвідували Великобританію і повернуться в Колумбію після 21 грудня, повинні пройти самоізоляцію протягом 14 днів.

Марокко призупинило польоти зі Сполученим Королівством з вечора неділі, 20 грудня.

Аргентина призупиняє авіасполучення з Британією вранці 21 грудня.

Чилі заборонило в'їзд в країну всім іноземцям-нерезидентам, які перебували в Великобританії протягом останніх двох тижнів. Це обмеження буде діяти два тижні з 22 грудня.

Іран також закриває авіасполучення з Великою Британією на два тижні.

Сьогодні ж стало відомо, що український уряд найближчим часом розгляне питання закриття авіасполучення з Великою Британією.

У Лондоні і ще у двох графствах на південно-сході Англії - Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину. Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності Covid-19, а також новим різновидом коронавіруса, який поширюється швидше.

Також стало відомо, що уряд Ізраїлю заборонив в’їзд до країни іноземних громадян з Великої Британії, Данії та Південноафриканської Республіки.

Таакож ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу. Отже, вірогідність модифікації вірусу збільшується зі зростанням випадків його передачі. Крім того, оскільки коронавірус має тваринне походження, в ході мутацій він поступово пристосовується до організму людини, зазначила експерт.

Джерело: РБК-Україна