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    Уряд найближчим часом розгляне питання закриття авіасполучення з Великою Британією

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    Велика Британія&nbsp;може стати потенційним джерелом нового штаму коронавірусу, - Мокан - Уряд найближчим часом розгляне питання закриття авіасполучення з Великою Британією
    Велика Британія може стати потенційним джерелом нового штаму коронавірусу, - Мокан

    Кабмін взяв до відома інформацію про те, що багато країн ЄС закрили авіасполучення з Великою Британією через новий штам коронавірусу, — Мокан

    Кабінет міністрів найближчим часом розгляне питання про закриття авіасполучення з Великою Британією, адже країна може бути потенційним джерелом нового штаму коронавірусу. Про це розповів представник уряду у парламенті, народний депутат Василь Мокан.

    «Кабмін взяв до відома інформацію, що багато країн Європейського Союзу закрили авіасполучення з Великою Британією. Всі розуміють, що ця країна може стати потенційним джерелом нового штаму коронавірусу. Тому ця інформація в уряді взята до відома, і зараз міністерства її опрацьовують. Не виключено, що можливий розгляд цього питання найближчим часом на засіданні Кабміну», — сказав Мокан.

    Також він додав, що поки невідомо, коли відбудеться найближче засідання уряду.

    «І будь-які деталі щодо рішення поки не можу сказати», — додав нардеп.

    Нагадаємо, на сьогодні, 21 груденя, вже понад 15 країн заборонили авіарейси з Британії через новий штам коронавірусу.

    У Лондоні і ще у двох графствах на південно-сході Англії - Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину. Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності Covid-19, а також новим різновидом коронавіруса, який поширюється швидше.

    Також стало відомо, що уряд Ізраїлю заборонив в’їзд до країни іноземних громадян з Великобританії, Данії та Південноафриканської Республіки.

    ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу.


    Теги: Кабмін депутат авіаперевезення Велика Британія Україна уряд ВООЗ Василь Мокан
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