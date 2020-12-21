Уряд найближчим часом розгляне питання закриття авіасполучення з Великою Британією

Кабмін взяв до відома інформацію про те, що багато країн ЄС закрили авіасполучення з Великою Британією через новий штам коронавірусу, — Мокан

Кабінет міністрів найближчим часом розгляне питання про закриття авіасполучення з Великою Британією, адже країна може бути потенційним джерелом нового штаму коронавірусу. Про це розповів представник уряду у парламенті, народний депутат Василь Мокан.

«Кабмін взяв до відома інформацію, що багато країн Європейського Союзу закрили авіасполучення з Великою Британією. Всі розуміють, що ця країна може стати потенційним джерелом нового штаму коронавірусу. Тому ця інформація в уряді взята до відома, і зараз міністерства її опрацьовують. Не виключено, що можливий розгляд цього питання найближчим часом на засіданні Кабміну», — сказав Мокан.

Також він додав, що поки невідомо, коли відбудеться найближче засідання уряду.

«І будь-які деталі щодо рішення поки не можу сказати», — додав нардеп.

Нагадаємо, на сьогодні, 21 груденя, вже понад 15 країн заборонили авіарейси з Британії через новий штам коронавірусу.

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Також стало відомо, що уряд Ізраїлю заборонив в’їзд до країни іноземних громадян з Великобританії, Данії та Південноафриканської Республіки.

ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу.



