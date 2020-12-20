Ізраїль заборонив в'їзд громадян з трьох країн, де зафіксована мутація коронавірусу

Всі країни - у червоній зоні. Але до трьох Ізраїль запровадив особливі заходи

Відсьогодні усі, хто прибуває в Ізраїль, змушені проходити карантин.

«Наше завдання – негайно закрити повітряні кордони Ізраїлю, – сказав прем’єр-міністр Беньямін Нетаніягу на засіданні кабінету. – Необхідно припинити авіарейси в усі країни світу». Таким чином прем'єр підтримав рекомендацію координатора боротьби з коронавірусом професора Нахмана Аша, який рекомендував заборонити міжнародні авіарейси в зв'язку з небезпекою поширення нової мутації Covid-19. Кабінет також ухвалив рішення про заборону на в'їзд до Ізраїлю іноземних громадян з Великобританії, Данії та Південноафриканської Республіки. Професор Аш вважає за необхідне піддати ізраїльтян, які повернулися з цих країн, аналізу ДНК з метою виявлення випадків зараження новою мутацією вірусу.

Беньямін Нетаніягу також запропонував закрити повітряні кордони Ізраїлю для всіх пасажирських авіарейсів, дозволивши підприємцям вилітати за кордон і повертатися відповідно до правил, що діють для приватних літаків. При цьому на засіданні уряду міністр внутрішніх справ Ар’є Дері закликав усіх ізраїльтян, які повернулися з-за кордону в останні два тижні, здати аналіз на коронавірус, навіть якщо вони побували в «зелених» країнах. На думку Дері, необхідно негайно направити до «коронавірусних готелів» всіх, хто повернувся з Об’єднаних Арабських Еміратів, повідомляють «Вести».

Раніше за негайне припинення міжнародних авіарейсів виступив міністр охорони здоров'я Юлій Едельштейн, який вранці 20 грудня сказав: «нова мутація коронавірусу поширюється дуже швидко. Доказів її підвищеної агресивність поки немає – як немає і доказів, які свідчать, що вакцина неефективна проти цієї мутації. Однак кабінет повинен вжити заходів для захисту кордонів. Ми заздалегідь приносимо вибачення за можливі незручності (пов'язані з припиненням рейсів), але у нас і так вистачає проблем, не варто заносити до Ізраїлю нові мутації вірусу».

Як повідомлялося раніше, виявлення нової мутації змусило британську владу максимально посилити карантинні обмеження. У зв'язку з цим у Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю обмірковують можливість проведення аналізу секвенування ДНК для приїжджих з Великобританії, де в останні дні було виявлено понад тисячу заражень новим штамом вірусу, що отримав назву VUI-202012/01. Крім того, в Ізраїлі не виключають проведення такого аналізу і для тих,хто повертається і з інших європейських країн, щоб виключити можливість проникнення в Ізраїль нового різновиду вірусу. На даний момент незрозуміло, чи ефективні існуючі вакцини проти цього штаму.

Як пояснює професор Галія Рахав, завідуюча відділенням інфекційних захворювань в лікарні «Шиба», нова мутація теоретично може привести до того, що коронавірус стане набагато агресивнішим, ніж раніше. За словами професора Рахав, новий штам вірусу поширюється надзвичайно швидко: якщо в листопаді він був причиною 28% всіх випадків зараження Covid-19 в Лондоні, то в грудні ця цифра досягла вже 62%. Виявлено також випадки подібних заражень в Південній Африці та Австралії.