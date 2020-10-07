  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Авіакомпанія МАУ скасувала рейси до столиці Вірменії

    • Розсилка
    МАУ уважно стежитиме за розвитком подій і ухвалить рішення щодо виконання подальших рейсів до Єревана наприкінці жовтня - Авіакомпанія МАУ скасувала рейси до столиці Вірменії
    МАУ уважно стежитиме за розвитком подій і ухвалить рішення щодо виконання подальших рейсів до Єревана наприкінці жовтня

    Авіакомпанія відмінила польоти до Єревану до кінця жовтня через вірменсько-азербайджанський конфлікт

    Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» прийняла рішення скасувати рейси до столиці Вірменії Єревану до 31 жовтня 2020 року.

    Як повідомила пресслужба МАУ 7 жовтня, відповідний крок зумовлений високим ступенем ризиків для безпеки польотів у зоні вірменсько-азербайджанського конфлікту.

    Зазначається, що це рішення також синхронізується з позицією Державної авіаційної служби України щодо існування в зоні конфлікту високого рівня ризиків на невизначений термін.

    МАУ уважно стежитиме за розвитком подій і ухвалить рішення щодо виконання подальших рейсів до Єревана наприкінці жовтня.

    Авіакомпанія розраховує відновити виконання рейсів до Вірменії після стабілізації ситуації. «Визначальним чинником буде підтвердження високого рівня безпеки польотів у цьому регіоні», – пояснює авіаперевізник.

    МАУ обіцяє забезпечити необхідну комунікацію з пасажирами, які вже купили квитки на рейси до Єревана, й надати їм усю необхідну підтримку, що передбачена у такій ситуації.

    Як повідомлялося, авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» за результатами оцінки ризиків скасувала виконання рейсу PS611 до Єревану, запланованого на 5 жовтня.

    Раніше українська авіакомпанія SkyUp оголосила про скасування рейсів Київ-Єреван через використання системи протиповітряної оборони.

    війна літак МАУ Вірменія авіаперевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies