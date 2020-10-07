Авіакомпанія МАУ скасувала рейси до столиці Вірменії



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МАУ уважно стежитиме за розвитком подій і ухвалить рішення щодо виконання подальших рейсів до Єревана наприкінці жовтня

Авіакомпанія відмінила польоти до Єревану до кінця жовтня через вірменсько-азербайджанський конфлікт

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» прийняла рішення скасувати рейси до столиці Вірменії Єревану до 31 жовтня 2020 року.

Як повідомила пресслужба МАУ 7 жовтня, відповідний крок зумовлений високим ступенем ризиків для безпеки польотів у зоні вірменсько-азербайджанського конфлікту.

Зазначається, що це рішення також синхронізується з позицією Державної авіаційної служби України щодо існування в зоні конфлікту високого рівня ризиків на невизначений термін.

МАУ уважно стежитиме за розвитком подій і ухвалить рішення щодо виконання подальших рейсів до Єревана наприкінці жовтня.

Авіакомпанія розраховує відновити виконання рейсів до Вірменії після стабілізації ситуації. «Визначальним чинником буде підтвердження високого рівня безпеки польотів у цьому регіоні», – пояснює авіаперевізник.

МАУ обіцяє забезпечити необхідну комунікацію з пасажирами, які вже купили квитки на рейси до Єревана, й надати їм усю необхідну підтримку, що передбачена у такій ситуації.

Як повідомлялося, авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» за результатами оцінки ризиків скасувала виконання рейсу PS611 до Єревану, запланованого на 5 жовтня.

Раніше українська авіакомпанія SkyUp оголосила про скасування рейсів Київ-Єреван через використання системи протиповітряної оборони.