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    МАУ перенесла відновлення рейсів до Нью-Йорку на весну 2021 року

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    <p>Наступний рейс МАУ до Нью-Йорка може відбутися навесні 2021 року</p> - МАУ перенесла відновлення рейсів до Нью-Йорку на весну 2021 року

    Наступний рейс МАУ до Нью-Йорка може відбутися навесні 2021 року

    Авіакомпанія МАУ «продовжує планувати свої польоти виключно виходячи з об’єктивних ринкових та епідеміологічних факторів»

    Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» переглянула перспективи виконання рейсів Київ – Нью-Йорк – Київ і перенесла початок регулярних трансконтинентальних перельотів на завершення низького зимового сезону 2020-2021.

    Про це інформує пресслужба авіакомпанії.

    «Дане рішення обумовлене об’єктивними обставинами. Планування виконання далекомагістральних рейсів виконується заздалегідь. До уваги приймаються усі актуальні зміни на ринку з прогнозом їх впливу на майбутнє», – йдеться у повідомленні.

    Уточнюється, що останнім часом з’явилася низка негативних чинників: перегляд відновлення ВВП України у 2020 та 2021 році у зв’язку з негативним впливом пандемії на економіку країни; погіршення епідеміологічної ситуації в східноєвропейських країнах, Ізраїлі; суттєве погіршення політичної ситуації на Кавказі, що призвело до скасування рейсів до Єревана, Баку, Тбілісі – рейсів, які мали б забезпечити транзитний потік через Київ до США.

    У компанії пояснюють, що сукупність цих факторів, які обумовлюють зниження як прямого трафіку з України до Нью-Йорка, так і транзиту до США, і стала причиною перегляду доцільності відновлення прямого рейсу Київ – Нью-Йорк у 2020 році.

    «Відтак авіакомпанія МАУ продовжує планувати свої польоти виключно виходячи з об’єктивних ринкових та епідеміологічних факторів», –- уточнюється у повідомленні.

    Нагадаємо, МАУ перенесла відновлення рейсів до Баку через карантин

    Також Ізраїль через суворий карантин обмежив авіаперевезення.

    США авіація Нью-Йорк МАУ авіаперевезення Україна карантин авіарейс
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