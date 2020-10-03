МАУ перенесла відновлення рейсів до Нью-Йорку на весну 2021 року



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Наступний рейс МАУ до Нью-Йорка може відбутися навесні 2021 року

Авіакомпанія МАУ «продовжує планувати свої польоти виключно виходячи з об’єктивних ринкових та епідеміологічних факторів»

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» переглянула перспективи виконання рейсів Київ – Нью-Йорк – Київ і перенесла початок регулярних трансконтинентальних перельотів на завершення низького зимового сезону 2020-2021.

Про це інформує пресслужба авіакомпанії.

«Дане рішення обумовлене об’єктивними обставинами. Планування виконання далекомагістральних рейсів виконується заздалегідь. До уваги приймаються усі актуальні зміни на ринку з прогнозом їх впливу на майбутнє», – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що останнім часом з’явилася низка негативних чинників: перегляд відновлення ВВП України у 2020 та 2021 році у зв’язку з негативним впливом пандемії на економіку країни; погіршення епідеміологічної ситуації в східноєвропейських країнах, Ізраїлі; суттєве погіршення політичної ситуації на Кавказі, що призвело до скасування рейсів до Єревана, Баку, Тбілісі – рейсів, які мали б забезпечити транзитний потік через Київ до США.

У компанії пояснюють, що сукупність цих факторів, які обумовлюють зниження як прямого трафіку з України до Нью-Йорка, так і транзиту до США, і стала причиною перегляду доцільності відновлення прямого рейсу Київ – Нью-Йорк у 2020 році.

«Відтак авіакомпанія МАУ продовжує планувати свої польоти виключно виходячи з об’єктивних ринкових та епідеміологічних факторів», –- уточнюється у повідомленні.

Нагадаємо, МАУ перенесла відновлення рейсів до Баку через карантин

Також Ізраїль через суворий карантин обмежив авіаперевезення.