Канада проведе власне розслідування катастрофи МАУ біля Тегерану



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Після перевірки слідча група проконсультує уряд Канади щодо достовірності наданих іранською стороною висновків щодо катастрофи МАУ

Канадська група систематизує та проаналізує всю доступну інформацію, докази та розвідувальні дані щодо авіакатастрофи

Канада формує власну слідчу групу для вивчення доказів та інформації наданої Іраном у справі про катастрофу літака української авіакомпанії МАУ.

Про це агентству Associated Press повідомили в міністерстві закордонних справ Канади.

Зазначається, що канадська група збере, систематизує та проаналізує всю доступну інформацію, докази та розвідувальні дані.

Після перевірки слідча група проконсультує уряд Канади щодо достовірності наданих іранською стороною висновків щодо катастрофи українського літака.

«Це ще один крок до розкриття правди, притягнення Ірану до відповідальності та пошуку справедливості для родин жертв. Ми не пошкодуємо зусиль, щоб домогтися справедливості та розкриття правди», – заявили у МЗС Канади.

Нагадаємо, вранці 8 січні 2020 року іранські військові збили біля Тегерану літак авіакомпанії МАУ. На борту літака перебували 167 пасажирів, серед них громадяни Канади, і 9 членів екіпажу, ніхто з них не вижив. Іран стверджує, що літак був уражений ракетами через людську помилку та технічні несправності системи протиповітряної оборони.

Раніше Іран запропонував Україні у період з 18 до 21 жовтня провести у Тегерані другий тур перемовин щодо компенсацій за збиття літака «Міжнародних авіаліній України».

Нагадаємо, що Україна вимагатиме від Ірану «гарантій неповторення» катастрофи МАУ.

Раніше Іран оприлюднив дані «чорних скриньок» зі збитого літака МАУ.

Також Іран висловив готовність до переговорів про компенсацію за збиття літака МАУ.

Сума компенсацій з боку Ірану сім’ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ буде розрахована після остаточних результатів розслідування.

До слова, на розслідування збиття літака МАУ в Ірані може піти п’ять років.