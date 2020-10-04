МАУ слідом за SkyUp скасувала найближчий авіарейс до Єревану



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Рейс МАУ до столиці Вірменії 5 жовтня скасовано

Вірменія – одна з найбільш відвідуваних українцями країн

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» за результатами оцінки ризиків скасувала виконання рейсу PS611 до Єревану, запланованого на 5 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МАУ.

За словами президента МАУ Євгена Дихне, ситуація в регіоні Нагірно-Карабаського конфлікту є нестабільною, і компанія чекатиме її нормалізації.

«Ми залишаємося послідовними у своєму рішенні і розглядаємо кожен рейс окремо. Зараз ми прийняли рішення про скасування рейсу 5 жовтня. На превеликий жаль, ситуація в регіоні залишається нестабільною. Безпека – наш безсумнівний пріоритет. Всі в компанії хочуть, щоб ситуація нормалізувалася і ми змогли повернутися до виконання своєї регулярної програми польотів, адже Вірменія – одна з найбільш відвідуваних українцями країн», – заявив Дихне.

Нагадаємо, раніше українська авіакомпанія SkyUp оголосила про скасування рейсів Київ-Єреван через використання системи протиповітряної оборони.

До слова, Вірменія та Азербайджан заявили про готовність до переговорів щодо Нагірного Карабаху.

Як повідомлялося 1 жовтня, Азербайджан заявив про загибель 19 мирних жителів через конфлікт у Карабаху.

Також повідомлялося, що влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі.

До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Нагадаємо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.