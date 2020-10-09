Румунія припинила авіасполучення країнами жовтої зони: Україна в списку



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В цьому списку знаходиться і Україна

Влада прийняла рішення закрити авіасполучення з країнами жовтої зони карантину

Уряд Румунії прийняв рішення про припинення авіасполучення з країнами жовтої зони карантину. Про це повідомляє румунський телеканал Digi24.

При цьому Румунія не буде закривати авіасполучення з країнами Європейського союзу, Великобританією, Північною Ірландією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Катаром.

Також для громадян із країн «жовтої» зони буде застосовуватися правило обов'язкової двотижневої самоізоляції.

Нагадаємо, що Румунія ввела нові правила для українських туристів.