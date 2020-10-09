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    Британський лоукостер заявив про збитки на $1 мільярд

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    EasyJet уже звернувся до уряду Об&rsquo;єднаного Королівства із проханням про додаткову фінансову допомогу - Британський лоукостер заявив про збитки на $1 мільярд
    EasyJet уже звернувся до уряду Об’єднаного Королівства із проханням про додаткову фінансову допомогу

    З жовтня і до кінця року перевізник виконуватиме тільки чверть своїх рейсів

    Британський авіаперевізник EasyJet отримав збиток на $1 мільярд уперше за чверть століття свого існування. Про це повідомляє The Guardian.

    Зазначається, що авіакомпанія є найбільшим у Європі лоукостером.

    «Авіаперевізник заявив про збитки за останній фінансовий рік на суму від 815 до 845 мільйонів фунтів стерлінгів ($1,05-1,09 млрд)», – йдеться у повдіомленні.

    EasyJet уже звернувся до уряду Об’єднаного Королівства із проханням про додаткову фінансову допомогу.

    Також в авіакомпанії наголосили, що з метою оптимізації витрат у зимовому сезоні зосередяться на прибуткових рейсах. З жовтня і до кінця року перевізник виконуватиме тільки чверть своїх рейсів.

    Лоукостер визнав, що пандемія коронавірусу стала «найсерйознішою загрозою в історії авіаційної галузі».

    Як відомо, компанія EasyJet у квітні цього року вже отримала позику на сумууде 600 мільйонів фунтів від Банку Англії – у період максимального карантину, коли повітряний флот лоукостера не здійснював жодних рейсів.

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