Британський лоукостер заявив про збитки на $1 мільярд



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EasyJet уже звернувся до уряду Об’єднаного Королівства із проханням про додаткову фінансову допомогу

З жовтня і до кінця року перевізник виконуватиме тільки чверть своїх рейсів

Британський авіаперевізник EasyJet отримав збиток на $1 мільярд уперше за чверть століття свого існування. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що авіакомпанія є найбільшим у Європі лоукостером.

«Авіаперевізник заявив про збитки за останній фінансовий рік на суму від 815 до 845 мільйонів фунтів стерлінгів ($1,05-1,09 млрд)», – йдеться у повдіомленні.

EasyJet уже звернувся до уряду Об’єднаного Королівства із проханням про додаткову фінансову допомогу.

Також в авіакомпанії наголосили, що з метою оптимізації витрат у зимовому сезоні зосередяться на прибуткових рейсах. З жовтня і до кінця року перевізник виконуватиме тільки чверть своїх рейсів.

Лоукостер визнав, що пандемія коронавірусу стала «найсерйознішою загрозою в історії авіаційної галузі».

Як відомо, компанія EasyJet у квітні цього року вже отримала позику на сумууде 600 мільйонів фунтів від Банку Англії – у період максимального карантину, коли повітряний флот лоукостера не здійснював жодних рейсів.