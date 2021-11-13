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    Великобританія виділить Україні кредит на розвиток Військово-морських сил

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    Велика Британія надасть Україні кредитні кошти терміном на десять років - Великобританія виділить Україні кредит на розвиток Військово-морських сил

    Велика Британія надасть Україні кредитні кошти терміном на десять років

    Фото з відкритих джерел

    Сума кредиту від Великої Британії складе 1,7 млрд фунтів стерлінгів

    Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко за дорученням Кабінету міністрів підписав українсько-британську рамкову угоду, яка передбачає виділення коштів на будівництво восьми ракетних катерів, придбання у Сполученого Королівства двох тральщиків і створення в Україні двох військово-морських баз. Про це повідомляє видання «Дзеркало тижня».

    Підписана угода деталізує фінансову сторону домовленостей – йдеться про кредит на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів, наданий Україні Великою Британією на десять років.

    Завдяки коштам Україна покриє першочергові потреби Військово-морських сил країни, які мають бути готові до стримування агресії Росії з боку Чорного та Азовського морів.

    Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд 22 листопада розгляне питання другого траншу для України обсягом $700 млн.

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    Теги: кредит будівництво Вадим Пристайко
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    Великобританія виділить Україні кредит на розвиток Військово-морських сил