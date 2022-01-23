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    Канада розглядає можливість передачі Україні озброєння

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    Канада збирається відправити Україні стрілецьку зброю та бронежилети - Канада розглядає можливість передачі Україні озброєння
    Канада збирається відправити Україні стрілецьку зброю та бронежилети
    фото з відкритих джерел

    Серед зброї, яку Канада планує відправити, є стрілецька зброя, захисні жилети та тактичні окуляри

    Канада активно розглядає можливість відправлення Україні партії стрілецької зброї, оскільки країна стикається з тим, що прем’єр-міністр Джастін Трюдо назвав «агресивною» спробою Росії дестабілізувати її. Про це повідомляє канадське видання CBC News.

    Нагадаємо, Канада пропонує Україні позику в розмірі $120 млн на «економічну стійкість і реформи управління».

    Трюдо також повторив тезу про те, що Москва мусить припинити ескалацію та утриматися від подальшого вторгнення та окупації української території.

    Очікується, що допомога від Канади включатиме допомогу Україні в оснащенні нового роду військових. У заяві посольства України в Оттаві йдеться, що у відповідь на нарощування російських військових сил Україна створила «нову окрему гілку Збройних Сил – Війська територіальної оборони».

    Серед зброї, яку Канада планує відправити, є стрілецька зброя, захисні жилети та тактичні окуляри. Ці предмети будуть частиною пакету як «летального, так і нелетального обладнання».

    Позика є одним із головних запитів, які Україна надавала Канаді, і має на меті послабити «агресивну економічну дестабілізацію, яку здійснює Росія», – сказав Джастін Трюдо.

    «Одна з речей, про які український уряд чітко заявляв: наявність додаткових ресурсів для підтримки своєї економіки була б надзвичайно важливою для заспокоєння українського народу та стійкої боротьби проти російської дестабілізації», – додав він.

    Як відомо, Великобританія виділить Україні кредит на розвиток Військово-морських сил. Також Президент Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія виділить понад £1 млрд фунтів стерлінгів ($1,3 млн) на підтримку України.

    Крім того, цього року Литва надасть Україні військову допомогу на суму близько €1 млн.

    Теги: Росія зброя Канада Україна озброєння
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    Канада розглядає можливість передачі Україні озброєння