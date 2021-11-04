Литва надасть Україні військову допомогу на €1 млн

Міністр оборони Литви зазначив, що ключовим форматом співпраці з Україною залишається навчання та тренування військових

Цього року Литва надасть Україні військову допомогу на суму близько €1 млн. Про це у коментарі кореспонденту «Главкома» сказав міністр оборони Литовської Республіки Арвидас Анашаускас під час його візиту у Республіку Молдова.

«У двосторонньому співробітництві (України та Литви, – ред.) – у нас не один формат. Ми також співпрацюємо з Україною в різних форматах. Наприклад, у цьому році ми передаємо (Україні, – ред.) понад €1 млн (військової, – ред.) допомоги, й наші військові також продовжуються тренувати українських військових, наприклад, ідеться про снайперів. Тобто, формати різні», – сказав Анашаускас.

Міністр оборони Литви зазначив, що попри чимраз більші ризики у регіоні – як з боку Росії, так і з боку Білорусі, що є спільними викликами для обох країн – ключовим форматом співпраці залишається навчання та тренування військових.

«Ми навіть пропонуємо Україні реформувати всю систему навчання (в оборонному секторі, – ред.), і наші експерти пропонують розробити спеціальний центр для такого навчання», – додав він.

Крім того, за словами Анашаускаса, формат литовсько-польсько-української бригади, який остаточно розпочав свою роботу у 2015 році, може бути розширений у регіоні й приєднання таких країн як Республіка Молдова також можливе.

Як відомо, литовсько-польська-українська бригада – це багатонаціональний підрозділ, який складається із підрозділів литовських, польських та українських Збройних сил.

Угода щодо створення бригади була підписана ще 19 вересня 2014 року в місті Варшава, але остаточне формування бригади відбулося восени 2015 року. Командування Бригади розміщується в місті Любліні, Республіка Польща, в той час, як підпорядковані підрозділи перебувають у пунктах постійної дислокації, у своїх країнах.

До слова, на днях президент Володимир Зеленський обговорив із держсекретарем США військову підтримку.