Папа Римський запропонував провести День молитви за мир через ситуацію навколо України

Папа Римський запропонував 26 січня провести День молитви за мир

Папа Римський Франциск запропонував провести День молитви за мир 26 січня у зв'язку із ситуацією навколо України. Про це він повідомив під час традиційної проповіді на майдані Святого Петра.

«З тривогою слідкую за зростанням напруження, що загрожує завдати нового удару по мирові в Україні та підважує безпеку на всьому європейському континенті, що має ще ширші наслідки. Звертаюся із палким закликом до всіх людей доброї волі підносити молитви до Всемогутнього Бога, щоб кожна політична дія та ініціатива більше служила загальнолюдському братерству, а не частковим інтересам. Той, хто переслідує власні цілі, завдаючи шкоди іншим, зневажає власне покликання людини, бо всі ми створені братами і сестрами. Тому, зі стурбованістю, з огляду на існуюче напруження, пропоную, щоб наступна середа, 26 січня, була Днем молитви за мир», – сказав він.

Раніше ЗМІ дізналися, яке озброєння отримає Україна від країн Балтії та США. Цього тижня стало відомо, що держави Балтії отримали згоду США на передачу Україні американської зброї.

Як повідомлялося, Естонія готова дати Україні ракети Javelin та гаубиці, але є умова.

Нагадаємо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

Також глава МЗС Німеччини у Києві обговорювала питання експорту зброї.

Як відомо, США можуть передати Україні броньовані «Хаммери» з новим ракетним комплексом.

Раніше волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі. У грудні 2021 року ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів».

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