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    Британія виділить £1 млрд на підтримку України: куди їх витратять

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    Зеленський похвалився, що Україна отримає гроші від Великої Британії - Британія виділить £1 млрд на підтримку України: куди їх витратять
    Зеленський похвалився, що Україна отримає гроші від Великої Британії
    Фото з відкритих джерел

    У Лондоні завершилося підготовче засідання Діалогу стратегічного партнерства

    Президент Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія виділить понад £1 млрд фунтів стерлінгів ($1,3 млн) на підтримку України. Про це Зеленський написав у Тwitter.

    «Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить £1 млрд на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека», – зазначив Зеленський.

    Він додав, що за підсумками переговорів з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд фунтів.

    «Завершили у Лондоні підготовче засідання Діалогу стратегічного партнерства України та Великої Британії. Вдячний за рішення, які доводять, що Київ і Лондон – близькі союзники. Виділені ресурси підуть на проєкти в сферах інфраструктури, охорони здоров’я та чистої енергетики», – зазначив міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба у Тwitter.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Великобританія виділить Україні кредит на розвиток Військово-морських сил.

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    Теги: Київ міністр інвестиції торгівля Велика Британія Володимир Зеленський Україна президент Дмитро Кулеба безпека
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    Британія виділить £1 млрд на підтримку України: куди їх витратять