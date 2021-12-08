Британія виділить £1 млрд на підтримку України: куди їх витратять

Зеленський похвалився, що Україна отримає гроші від Великої Британії

У Лондоні завершилося підготовче засідання Діалогу стратегічного партнерства

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія виділить понад £1 млрд фунтів стерлінгів ($1,3 млн) на підтримку України. Про це Зеленський написав у Тwitter.

«Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить £1 млрд на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека», – зазначив Зеленський.

Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів з @BorisJohnson торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд фунтів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2021

Він додав, що за підсумками переговорів з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд фунтів.

«Завершили у Лондоні підготовче засідання Діалогу стратегічного партнерства України та Великої Британії. Вдячний за рішення, які доводять, що Київ і Лондон – близькі союзники. Виділені ресурси підуть на проєкти в сферах інфраструктури, охорони здоров’я та чистої енергетики», – зазначив міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба у Тwitter.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Великобританія виділить Україні кредит на розвиток Військово-морських сил.

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