Черговий ешелон російських військ прибув у Білорусь (фото)

Білоруська сторона зустріла російські війська з піснями та танцями

У Білорусь прибув ще один ешелон із військовослужбовцями та озброєнням, спрямований із Росії. Про це у неділю, 23 січня, повідомляє «Интерфакс» із посиланням на Міноборони Білорусі.

Як зазначається, чергова колона із технікою прибула на залізничну станцію «Полонка» вранці. Точний склад підрозділів, що прибули, не уточнюється. Передбачається, що надалі російські військові візьмуть участь у навчаннях сил Союзної держави біля Білорусі.

Білоруська сторона зустріла російські війська з піснями та танцями.

Як повідомлялося напередодні, Міноборони Росії відправило на військові навчання в Білорусь винищувачі Су-35С. Як повідомляється на сайті Міноборони, «перевірка сил реагування Союзної держави пройде в два етапи».

На першому (до 9 лютого) буде виконано перекидання і створення в найкоротші терміни угруповань військ (сил) на території Республіки Білорусь, організація охорони і оборони важливих державних і військових об'єктів, охорона державного кордону в повітряному просторі, перевірка готовності і здатності чергових по ППО сил і засобів виконати завдання з прикриття важливих об'єктів на території Республіки Білорусь.

Тим часом Держдеп попереджає: Росія може напасти на Україну з території Білорусі. Держдеп нагадав, що в лютому Білорусь може змінити свою конституцію. Ці зміни, зокрема, фактично дозволять Росії розміщувати постійні гарнізонні сили на білоруській території, що стало б викликом європейській безпеці.

Відповідно, за інформацією США, позиції Лукашенка «ослабли, і можливо, не підлягають відновленню». Ситуація є настільки критичною, що Держдеп взагалі ставить під сумнів, чи бере Лукашенко участь у прийнятті рішень щодо використання білоруської території.

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