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    Автівки плавають. Рятувальники показали наслідки негоди в Україні

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    Червоноград затопило - Автівки плавають. Рятувальники показали наслідки негоди в Україні
    Червоноград затопило
    Фото: 032.ua/news

    Після рясного дощу затопило Червоноград

    В Украаїні значно погіршилась погода. Зокрема, у Червонограді, що на Львівщині, затопило вулиці та будинки. Також через складні погодні умови в Україні станом на ранок 19 травня знеструмленими залишаються 23 населених пункти у чотирьох областях. Найбільше внаслідок негоди постраждала Житомирська область.

    Де є випадки знеструмлення:

    • Житомирська область – 13 населених пунктів;
    • Сумська область – шість населених пунктів;
    • Донецька область – два населених пункти;
    • Кіровоградська область – два населених пункти.

    Нині до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Крім того, у місті Червоноград Львівської області внаслідок інтенсивних опадів сталися значні підтоплення.

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    Автівки плавають. Рятувальники показали наслідки негоди в Україні
    Автівки плавають. Рятувальники показали наслідки негоди в Україні
    Автівки плавають. Рятувальники показали наслідки негоди в Україні
    Автівки плавають. Рятувальники показали наслідки негоди в Україні
    Автівки плавають. Рятувальники показали наслідки негоди в Україні

    Вчора в місті затопило підвал міської лікарні, трьох житлових будинків, частково трьох вулиць. Роботи із ліквідації наслідків негоди продовжуються.

    За словами місцевих, у воді опинилася більше половини вулиць. Кажуть усе через засмічені стоки і додають - так місто плаває щоразу після сильного дощу. Цього разу у воді заглохли понад десяток авто - господарям доводилося руками виштовхувати їх на сухе.

    Вчора у Рівному вирувала негода – місто накрила сильна злива, а місцями навіть випав град. Зокрема, вулицю Дворецьку підтопило внаслідок інтенсивних опадів.

    Раніше повідомлялося, що найближчими днями у Києві може випасти відразу 60% місячних опадів. 18 травня у столиці пройшла потужна злива.

    Практично весь тиждень Україну будуть заливати дощі, які припиняться тільки у п'ятницю. Температура впаде на кілька градусів і складе +18°...+20°. На Львівщині у четвер буде найхолодніше – до +14°.

    Теги: Львівщина рятувальники негода дощ
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    Автівки плавають. Рятувальники показали наслідки негоди в Україні