Автівки плавають. Рятувальники показали наслідки негоди в Україні

Після рясного дощу затопило Червоноград

В Украаїні значно погіршилась погода. Зокрема, у Червонограді, що на Львівщині, затопило вулиці та будинки. Також через складні погодні умови в Україні станом на ранок 19 травня знеструмленими залишаються 23 населених пункти у чотирьох областях. Найбільше внаслідок негоди постраждала Житомирська область.

Де є випадки знеструмлення:

Житомирська область – 13 населених пунктів;

Сумська область – шість населених пунктів;

Донецька область – два населених пункти;

Кіровоградська область – два населених пункти.

Нині до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, у місті Червоноград Львівської області внаслідок інтенсивних опадів сталися значні підтоплення.

Вчора в місті затопило підвал міської лікарні, трьох житлових будинків, частково трьох вулиць. Роботи із ліквідації наслідків негоди продовжуються.

За словами місцевих, у воді опинилася більше половини вулиць. Кажуть усе через засмічені стоки і додають - так місто плаває щоразу після сильного дощу. Цього разу у воді заглохли понад десяток авто - господарям доводилося руками виштовхувати їх на сухе.

Вчора у Рівному вирувала негода – місто накрила сильна злива, а місцями навіть випав град. Зокрема, вулицю Дворецьку підтопило внаслідок інтенсивних опадів.

Раніше повідомлялося, що найближчими днями у Києві може випасти відразу 60% місячних опадів. 18 травня у столиці пройшла потужна злива.

Практично весь тиждень Україну будуть заливати дощі, які припиняться тільки у п'ятницю. Температура впаде на кілька градусів і складе +18°...+20°. На Львівщині у четвер буде найхолодніше – до +14°.