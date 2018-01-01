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    Автобус з українськими туристами застряг у районі Мертвого моря

    Поліція Ізраїлю евакуювала приблизно 50 українців, автобус яких через повені застряг у районі Мертвого моря
    У районі Мертвого моря в Ізраїлі поліцейські евакуювали приблизно 50 українських туристів, які перебували в автобусі, що загруз через повені. Про це повідомив прес-секретар поліції Ізраїлю Михайло Зінгерман на своїй сторінці у Facebook. «Підрозділи рятувальників поліції Ізраїлю та патрульної поліції врятували сьогодні вранці 50 туристів
    • Сьогодні, 02:27
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    Поліція Ізраїлю евакуювала приблизно 50 українців, автобус яких через повені застряг у районі Мертвого моря

    У районі Мертвого моря в Ізраїлі поліцейські евакуювали приблизно 50 українських туристів, які перебували в автобусі, що загруз через повені.

    Про це повідомив прес-секретар поліції Ізраїлю Михайло Зінгерман на своїй сторінці у Facebook.

    «Підрозділи рятувальників поліції Ізраїлю та патрульної поліції врятували сьогодні вранці 50 туристів – громадян України, які прямували до Єрусалиму. Через повені, які сталися внаслідок сильного дощу в районі Мертвого моря, автобус із туристами не зміг продовжувати рух. Вода далі піднімалася», – ідеться в повідомленні.

    Поліцейські, які прибули на місце, зробили всі необхідні заходи і евакуювали громадян України з автобуса.

    «Постраждалих немає. Все люди були перевезені в найближчий торговий центр і знаходяться в повній безпеці», - зазначив Зінгерман.

    вода Facebook поліція
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