Автобус з українськими туристами застряг у районі Мертвого моря

Поліція Ізраїлю евакуювала приблизно 50 українців, автобус яких через повені застряг у районі Мертвого моря

У районі Мертвого моря в Ізраїлі поліцейські евакуювали приблизно 50 українських туристів, які перебували в автобусі, що загруз через повені. Про це повідомив прес-секретар поліції Ізраїлю Михайло Зінгерман на своїй сторінці у Facebook. «Підрозділи рятувальників поліції Ізраїлю та патрульної поліції врятували сьогодні вранці 50 туристів



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Поліція Ізраїлю евакуювала приблизно 50 українців, автобус яких через повені застряг у районі Мертвого моря

У районі Мертвого моря в Ізраїлі поліцейські евакуювали приблизно 50 українських туристів, які перебували в автобусі, що загруз через повені.

Про це повідомив прес-секретар поліції Ізраїлю Михайло Зінгерман на своїй сторінці у Facebook.

«Підрозділи рятувальників поліції Ізраїлю та патрульної поліції врятували сьогодні вранці 50 туристів – громадян України, які прямували до Єрусалиму. Через повені, які сталися внаслідок сильного дощу в районі Мертвого моря, автобус із туристами не зміг продовжувати рух. Вода далі піднімалася», – ідеться в повідомленні.

Поліцейські, які прибули на місце, зробили всі необхідні заходи і евакуювали громадян України з автобуса.

«Постраждалих немає. Все люди були перевезені в найближчий торговий центр і знаходяться в повній безпеці», - зазначив Зінгерман.