Сьогодні, 23 листопада, в Україні хмарно, місцями дощитиме та сніжитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у північних та Вінницькій областях невеликий, в Карпатах помірний сніг, у більшості південних та Кіровоградській областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів, вдень у більшості південних областей значний дощ, в більшості центральних та Харківській областях значний дощ з мокрим снігом, місцями налипання мокрого снігу, на решті території місцями невеликий сніг, на сході помірний дощ.

В Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях утворення, в Карпатах приріст снігового покриву висотою 2-8 см, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у південних, центральних (крім Вінницької) та східних областях пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла, на півдні країни вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, у Карпатах впродовж доби 1-6° морозу.

Прогноз погоди на 23 листопада Укргідрометцентр

У понеділок, 23 листопада, у Києві хмарно. Невеликий сніг та мокрий сніг (вдень місцями). Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

Як відомо, останній тиждень листопада принесе в Україну перше відчутне зимове похолодання. На початку тижня країну накриє південний циклон: у частині областей дощитиме, на заході та півночі дощ переходитиме у мокрий сніг і сніг. Із середи опадів поменшає, а ближче до вихідних посилиться вплив холодного повітря з півночі. Уночі температура місцями опускатиметься до -11°, а в Карпатах – ще нижче. На дорогах можливі ожеледиця та налипання мокрого снігу.