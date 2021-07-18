  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Маск презентував найшвидший електромобіль Tesla (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Маск презентував найшвидший електромобіль Tesla (відео)

    Tesla запускає Model S Plaid з новими моторними технологіями, швидшою зарядкою та новими розважальними функціями

    Засновник компанії Tesla Ілон Маск офіційно презентував найшвидший серійний електромобіль – Model S Plaid Plus. Про це повідомляє видання Electrek.

    У межах презентації на заході у Фрімонті, штат Каліфорнія, Маск наголосив на новій технології електромору Tesla, ще швидшій зарядці та нових розважальних функціх.

    При цьому найбільшим нововведенням є те, що у двигуні вперше були застосовані ротори з вуглецевими втулками.

    Новий електромобіль отримав, зокрема:

    • три двигуни сумарною піковою потужністю 1020 к.с.;
    • новий акумулятор;
    • нову трансмісію;
    • аеродинамічний обвіс;
    • кермо-штурвал;
    • оновлений мінімалістичний інтер'єр з відмінним від базової моделі компонуванням сенсорних дисплеїв в горизонтальній орієнтації тощо.

    Однією з найбільших нових деталей про інтер’єр, розкритих під час заходу, є те, що Тесла встигла виділити трохи більше місця для другого ряду:

    Зазначається, що максимальна швидкість електрокара становить 320 км/год, а дистанція, яку апарат проїжджає без підзарядки, перевищує 620 км.

    Уточнюється, що S Plaid розганяється до 96,5 км/год менш ніж за дві секунди.

    При цьому вартість Model S Plaid – близько 130 тисяч доларів.

    За словами Маска, компанія готова поставити перші 25 автомобілів Model S Plaid вже зараз, а найближчим часом ця кількість збільшиться до кількох сотень автомобілів на тиждень.

    Теги: технології автомобіль Tesla Ілон Маск
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Маск презентував найшвидший електромобіль Tesla (відео)