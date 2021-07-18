Маск презентував найшвидший електромобіль Tesla (відео)

Tesla запускає Model S Plaid з новими моторними технологіями, швидшою зарядкою та новими розважальними функціями

Засновник компанії Tesla Ілон Маск офіційно презентував найшвидший серійний електромобіль – Model S Plaid Plus. Про це повідомляє видання Electrek.

У межах презентації на заході у Фрімонті, штат Каліфорнія, Маск наголосив на новій технології електромору Tesla, ще швидшій зарядці та нових розважальних функціх.

При цьому найбільшим нововведенням є те, що у двигуні вперше були застосовані ротори з вуглецевими втулками.

Новий електромобіль отримав, зокрема:

три двигуни сумарною піковою потужністю 1020 к.с.;

новий акумулятор;

нову трансмісію;

аеродинамічний обвіс;

кермо-штурвал;

оновлений мінімалістичний інтер'єр з відмінним від базової моделі компонуванням сенсорних дисплеїв в горизонтальній орієнтації тощо.

Однією з найбільших нових деталей про інтер’єр, розкритих під час заходу, є те, що Тесла встигла виділити трохи більше місця для другого ряду:

Зазначається, що максимальна швидкість електрокара становить 320 км/год, а дистанція, яку апарат проїжджає без підзарядки, перевищує 620 км.

Уточнюється, що S Plaid розганяється до 96,5 км/год менш ніж за дві секунди.

При цьому вартість Model S Plaid – близько 130 тисяч доларів.

За словами Маска, компанія готова поставити перші 25 автомобілів Model S Plaid вже зараз, а найближчим часом ця кількість збільшиться до кількох сотень автомобілів на тиждень.