Маск презентував найшвидший електромобіль Tesla (відео)
Tesla запускає Model S Plaid з новими моторними технологіями, швидшою зарядкою та новими розважальними функціями
У межах презентації на заході у Фрімонті, штат Каліфорнія, Маск наголосив на новій технології електромору Tesla, ще швидшій зарядці та нових розважальних функціх.
При цьому найбільшим нововведенням є те, що у двигуні вперше були застосовані ротори з вуглецевими втулками.
Новий електромобіль отримав, зокрема:
- три двигуни сумарною піковою потужністю 1020 к.с.;
- новий акумулятор;
- нову трансмісію;
- аеродинамічний обвіс;
- кермо-штурвал;
- оновлений мінімалістичний інтер'єр з відмінним від базової моделі компонуванням сенсорних дисплеїв в горизонтальній орієнтації тощо.
Однією з найбільших нових деталей про інтер’єр, розкритих під час заходу, є те, що Тесла встигла виділити трохи більше місця для другого ряду:
Зазначається, що максимальна швидкість електрокара становить 320 км/год, а дистанція, яку апарат проїжджає без підзарядки, перевищує 620 км.
Уточнюється, що S Plaid розганяється до 96,5 км/год менш ніж за дві секунди.
При цьому вартість Model S Plaid – близько 130 тисяч доларів.
За словами Маска, компанія готова поставити перші 25 автомобілів Model S Plaid вже зараз, а найближчим часом ця кількість збільшиться до кількох сотень автомобілів на тиждень.