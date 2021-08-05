Найшвидша Tesla програла перегони з бензиновим «Фордом» (відео)
Tesla Model S Plaid
Новинка від Tesla – Model S Plaid, яка є найшвидшим серійним електромобілем сучасності, програла перегони бензиновому Ford Mustang Shelby GT500
На YouTube-каналі Drag Racing and Car Stuff опублікували відео з перегонами на чверть милі (402 метри) найшвидшого серійного електромобіля Tesla Model S Plaid і бензинового Ford Mustang Shelby GT500.
За результатами кількох гонок, тюнінгований «Мустанг» не залишив новинці, яку Tesla представила зовсім нещодавно як найшвидший електромобіль у світі.
Tesla Model S Plaid дебютувала на початку червня. Машина обладнана силовою установкою з трьома електромоторами, що видає в сумі 1034 кінські сили. До 60 миль на годину (96,6 кілометрів на годину) електромобіль розганяється за 1,99 секунди і досягає максимальної швидкості в 322 кілометри на годину.
Звичайний Ford Mustang Shelby GT500 оснащений 5,2-літровим двигуном, який розвиває 760 кінських сил і 847 Нм крутного моменту. До «сотні» такий автомобіль розганяється за 3,7 секунди.
Однак машину на відео доопрацювали, в результат чого віддача зросла до більш ніж 1100 кінських сил.
Одиночні заїзди Tesla і Ford на чверть милі виявилися дуже близькими. Ford подолав дистанцію за 9,14 секунди. Результат Tesla – 9,24 секунди.
Обидві гонки Shelby GT500 завершив з результатом 7,91 і 7,66 секунди. А ось найшвидша Model S показала час 7,97 і 7,68 секунди.
Це вже не перший конфуз, пов’язаний з новинкою Tesla. На початку липня з’явилися фото палаючої Model S Plaid.
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