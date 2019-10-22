У Tesla представили супершвидкий та супервитривалий електрокар



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Компанія випускатиме приблизно 10 тисяч Roadster 2 на рік за ціною $200 тисяч

Тesla Roadster 2 отримає запас ходу на тисячу кілометрів за максимальної швидкості 400 км/год і здатності розганятися до 100 км/год за 1,9 секунд

Новий електрокар Тesla Roadster 2 отримає запас ходу одну тисячу кілометрів за максимальної швидкості 400 км/год.

Про це повідомляє портал Teslarati з посиланням на заяву головного дизайнера компанії Франца фон Гольцгаузена.

За його словами, спортивний електромобіль з часу першої демонстрації «постійно розвивається та еволюціонує».

«Він стане кращим, ніж все те, що ми показували. В усьому, але для розвитку потрібно більше часу», – заявив представник Tesla.

З огляду на заяви дизайнера, Rodster 2 отримає запас ходу на тисячу кілометрів за максимальної швидкості 400 км/год і здатності розганятися до 100 км/год за 1,9 секунд. Заявлені в компанії характеристики вже викликали недовіру аналітиків, які пропонують не поспішати з висновками – як оптимістичними, так і скептичними.

Також варто нагадати, як раніше Ілон Маск зазначав, що базова версія Roadster 2 розганятиметься до 100 км год за 2,1 секунди. Однак, незважаючи на розбіжності даних співробітників Tesla, заявлені характеристики електричного суперкара істотно перевершують параметри його конкурентів.

За словами Маска, компанія випускатиме приблизно 10 тисяч Roadster 2 на рік за ціною $200 тисяч. З одного боку, ці показники вищі, ніж у таких нішевих гіперкарів, як Pagani або Koenigsegg. З іншого, вони не дотягують до промислових масштабів електрокарів рівня Model 3.

Раніше повідомлялося, що компанія Porsche показала процес створення свого люксового електромобіля марки Taycan, що називають «вбивцею Tesla».