П’яний водій заснув за кермом Tesla та їхав на автопілоті (відео)

Чоловік напідпитку довірив управління автопілоту і відключився

У Норвегії стався інцидент з електрокаром Tesla Model S. Водій довірив управління автопілоту і заснув під час руху.

Очевидці звернули увагу на сплячого чоловіка в машині. Кілька хвилин вони їхали за ним і сигналили, щоб розбудити водія, але безрезультатно. Від аварії чоловіка вберіг автопілот, який через деякий час зупинив машину в тунелі.

Відео інциденту опублікували в Twitter. На водійському кріслі в Model S сидить чоловік з опущеною головою - через те, що він не реагував на сигнали інших автомобілів, очевидці припустили, що він знаходиться без свідомості. Один з автомобілістів їхав за безпілотної Tesla до тих пір, поки вона не зупинилася, а потім викликав поліцію.

Поліцейські встановили, що за кермом електрокара знаходився 24-річний водій в стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронцям чоловік заявив, що не сідав за кермо. Втім, його слова легко спростувати, адже по мережі вже розійшовся двохвилинний ролик, на якому видно, що за кермом безпілотної Tesla сидить саме він.