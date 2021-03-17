- ТОП-10 найшвидших електромобілів у світі

Які електромобілі вміють не тільки берегти природу, але й швидко їздити

Щоб швидко їздити, не обов'язково мати під капотом п'ятилітровий V8. Сучасні електромобілі здатні позмагатися на треку з «олдскульниими» спорткарами. Найшвидші моделі на електричній тязі можуть розвивати швидкість понад 400 кілометрів на годину. Що можна порівняти з таким гіперкаром, як, наприклад, Bugatti Chiron.

Якщо ж говорити про динаміку розгону до «сотні», то тут «електрички» і зовсім показують результат куди кращий, ніж їх бензинові побратими. Це пояснюється тим, що електромотор видає максимальний крутний момент зі старту. Тоді як двигуну внутрішнього згоряння, щоб вийти на «максималку», потрібно ще розкрутитися.

При цьому навіть на високій швидкості електромобілі залишаються тихими. Єдиний мінус – чим швидше ви їдете, тим менше запас ходу. Втім, це твердження буде вірним і для бензинових спорткарів.

Які ж електромобілі здатні розвивати найбільшу швидкість? Для відповіді на це питання «Главком.Техно» підготував добірку найшвидших електричних авто. Моделі в рейтингу розміщені в зворотному порядку – від менш до більш швидких.

10. Aston Martin Rapide E (250 км/г)

Aston Martin Rapide E

Rapide E – перший електромобіль британської марки Aston Martin. Акумулятор електрокара розділений на блоки, які розташовані на місці двигуна, коробки передач і паливного бака. Ємність батареї – 65 кіловат-годин.

Батарея живить два електромотори, які розкручують задні колеса. Сумарна віддача установки – 610 кінських сил і 950 Нм крутного моменту.

Розгін до «сотні» у електрокара займає близько чотирьох секунд, а максимальна швидкість складає 250 кілометрів на годину.

Паспортний пробіг на одній зарядці – 322 кілометри за циклом WLTP.

9. Porsche Taycan Turbo S (260 км/г)

Porsche Taycan Turbo S

Taycan – перший серійний електромобіль в історії Porsche. Версія Turbo S обладнана тягової батареєю ємністю 93,4 кіловат-години. Сумарна віддача силової установки – 761 кінська сила і 1050 Нм крутного моменту. Паспортна динаміка розгону до 100 кілометрів на годину – 2,8 секунди.

Максимальна швидкість електричного спорткара – 260 кілометрів на годину.

Taycan – перший серійний автомобіль, обладнаний електричною системою з напругою 800 вольт. П'ять хвилин підключення забезпечать 100 кілометрів пробігу, до 80% акумулятор наповнюється за 22,5 хвилини.

8. Tesla Model S Performance (262 км/г)

Tesla Model S Performance

В кінці квітня 2020 року Tesla випустила прошивку для електрокарів Model S в топової версії Performance. Електрокар став динамічнішим, ніж Bugatti Chiron: розгін з місця до 97 кілометрів на годину у двотонної моделі становить 2,3 секунди – на 0,1 секунди швидше, ніж у 1500-сильного французького гіперкара.

Для розгону до «сотні» за 2,3 секунди потрібно стартувати в «стійці гепарда» – режимі, в якому електроніка занизить передню підвіску і поміняє жорсткість амортизаторів для поліпшення зчеплення з дорогою і зниження підйомної сили.

Без підзарядки Tesla Model S Performance проїжджає 560 кілометрів (по циклу WLTP). А її максимальна швидкість складає 262 кілометри на годину.

7. Nio EP9 (313 км/г)

Nio EP9

Nio EP9 оснащується чотирма електричними двигунами, сумарна віддача яких становить 1360 кінських сил.

З місцья до 100 кілометрів на годину гіперкар розганяється за 2,7 секунди, а до 200 кілометрів на годину – за 7,1 секунди. Максимальна швидкість моделі складає 313 кілометрів на годину, а запас ходу – 425 кілометрів.

У Nio заявили, що компанія збирається випустити партію з десяти екземплярів EP9, вартість кожного з яких становить 1,48 мільйона доларів.

6. Lotus Evija (320 км/г)

Lotus Evija

Lotus Evija здатний видавати 2028 кінських сил. З місця до 100 кілометрів на годину купе розганяється за три секунди, стільки ж потрібно на розгін з 100 до 200 кілометрів на годину.

Досягти 300 кілометрів на годину гіперкар здатний вже через дев'ять секунд після старту. А його максимальна швидкість становить 320 кілометрів на годину.

У Evija п'ять їздових режимів. Найбільш драйвовий з них – Track. В цьому режимі електромобіль видає максимальну кількість кінських сил. Також Track відрізняється більш точним дозуванням крутного моменту на кожному з коліс і запуском системи, яка зменшує опір повітряному потоку.

5. Genovation GXE (340 км/г)

Genovation GXE

Суперкар GXE побудований на базі Chevrolet Corvette компанією Genovation. Електромобіль оснащується батареєю ємністю 60 кіловат-годин, що забезпечує йому пробіг на одному заряді близько 209 кілометрів.

Силова установка в сумі видає більше 800 кінських сил і 949 Нм крутного моменту.

Всього Genovation випустить 75 таких автомобілів, кожен з яких буде коштувати мінімум 750 000 доларів. Поставки повинні початися до кінця цього року.

4. Pininfarina Battista (350 км/г)

Pininfarina Battista

Pininfarina Battista дебютувала навесні 2019 року. Силова установка гіперкара видає 1900 кінських сил і забезпечує розгін з місця до «сотні» за дві секунди.

Максимальна швидкість становить 350 кілометрів на годину. А заявлений запас ходу – 500 кілометрів.

Батарея встановлена в центральному тунелі і за сидіннями. Її ємність – 120 кіловат-годин. Зарядка від високошвидкісного терміналу з нуля до 80% займає 40 хвилин.

Збирати Battista будуть в Італії. Загальний тираж випуску складатиме 150 примірників. Ціна – 2 мільйони євро.

3. Aspark Owl (400 км/г)

Aspark Owl

Силова установка Aspark Owl складається з чотирьох синхронних електродвигунів на постійних магнітах і батареї на 64 кіловат-години. В піку акумулятор видає 1300 кіловат енергії. А наповнити його від 44-кіловатного терміналу можна за 80 хвилин.

З місця до 60 миль на годину (97 км/г) Owl розганяється за 1,69 секунди. Максимальна швидкість – 400 кілометрів на годину. Запас ходу – 450 кілометрів.

У електромобіля є чотири їздових режими: для міста, дощу або снігу, спортивний і «максимальне прискорення».

Всього буде вироблено 50 екземплярів Aspark Owl. Вартість електромобіля – 2,9 мільйона євро.

2. Tesla Roadster (400 км/г)

Tesla Roadster

Спортивний електромобіль Tesla Roadster був представлений ще в 2017 році. Правда, до серійного виробництва до сих пір справа не дійшла. Проте, модель здивувала заявленими технічними характеристиками.

Автомобіль отримав три електромотора, максимальний крутний момент яких досягає 10 000 Нм, а також комплект батарей ємністю 250 кіловат-годин.

У компанії стверджують, що спорткар зможе прискорюватися з нуля до 97 кілометрів на годину за 1,9 секунди, а 160 кілометрів на годину машина набере за 4,2 секунди. Максимальна швидкість – 400 кілометрів на годину.

Передбачуваний запас ходу по трасі складе близько 992 кілометри.

1. Rimac C_Two (412 км/г)

Rimac C_Two

Гіперкар C_Two обладнаний чотирма електромоторами, які працюють в зчепленні з двома індивідуальними коробками передач. Сумарна віддача силової установки електрокара становить 1914 кінських сил і 2300 Нм крутного моменту.

До «сотні» модель розганяється всього за 1,85 секунди, а її максимальна швидкість складає 412 кілометрів на годину.

Запас ходу на одному заряді батареї ємністю 120 кіловат-годин – 600 кілометрів.