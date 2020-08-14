Автор фільму про жінок Лукашенка розповів про тортури у білоруській буцегарні



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За словами журналіста, у в'язниці до тримісної камери посадили 13 осіб та дали булку хліба на два дні

Івашкевича доставили до Центру ізоляції правопорушників 9 серпня і відпустила через чотири дні

Журналіст Стас Івашкевич, автор фільму про жінок чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка, розповів про пережиті побиття в ізоляторі, куди він потрапив в день виборів глави держави. Слова репортера наводить «Радіо Свобода».

Івашкевич пропав 9 серпня - зв'язку з ним не було два дні. Він був доставлений в Центр ізоляції правопорушників, звідки його відпустили лише 13 серпня. «Мене вивезли з в'язниці, відвезли на кілька кілометрів від неї і просто залишили на вулиці, без шнурків», - розповів журналіст, зазначивши, що міліція так і не повернула йому особисті речі.

За словами Івашкевича, в тюрмі у тримісну камеру посадили 13 осіб, їм видали одну булку хліба на два дні. «Один раз вивели у двір спеціально для того, щоб побити палицями», - описав він. Івашкевич також заявив, що його та інших затриманих «проганяли крізь стрій»: «Там стояло кілька десятків міліціонерів з кожного боку, і ми повинні були проходити повз них. Кожен бив важкою гумовою палицею, яка більша, ніж звичайна міліцейська. Попутно співробітники в'язниці обзивали людей».

Івашкевич розповів, що трьох людей з камери відвезли до лікарні. «У одного ноги були посічені осколками від світло-шумової гранати, іншого дуже сильно побили, у нього були сильні гематоми, а у одного вірменина була підозра на перелом куприка», - повідав журналіст.

Івашкевич - ведучий телеканалу «Белсат», журналіст-розслідувач. Він разом з командою зняв фільм про жінок Лукашенка, в якому, зокрема, йдеться про інтерес президента Білорусі до моделей.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

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