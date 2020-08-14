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    Вбивство білоруського протестувальника силовиками потрапило на відео

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    Олександра Тарайковського вбили 10 серпня - Вбивство білоруського протестувальника силовиками потрапило на відео
    Олександра Тарайковського вбили 10 серпня

    У загиблого 34-річного Олександра Тарайковського залишилася трирічна дочка

    Вбивство білоруса Олександра Тарайковського на акції протесту в Мінську 10 серпня потрапила на відео. Кадри опубліковані в Telegram-каналі LIFE SHOT.

    Про те, що на відео відображений дійсно Тарайковський, журналістам розповіла його сестра. Вона впізнала його за допомогою одягу і цілковито впевнена, що це її брат.

    На кадрах зафіксований спалах від пострілу з боку силовиків, після якого Олександр впав.

    Раніше в МВС Білорусі заявили, що в руках у протестувальника вибухнув саморобний пристрій, який він хотів кинути в ОМОН. Незабаром з'явилася версія про причетність до вбивства чоловіка бійців спецпідрозділів «Альфа» і «Алмаз».

    У загиблого 34-річного Олександра Тарайковського залишилася трирічна дочка.

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