Тихановська створює координаційну раду з передачі влади у Білорусі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Світлана Тихановська нині перебуває у Литві

Опонентка Лукашенка заявила, що готова до діалогу з владою

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Про це йдеться в її заяві, передає Интерфакс-Запад.

«З урахуванням того, що відбувається в країні і необхідності вжиття невідкладних заходів для відновлення законності в Білорусі, я, Світлана Тихановська, ініціюю створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади», - заявила вона.

Крім того, вона заявила про готовність до діалогу з владою, а також закликала міжнародну спільноту виступити в ролі посередника.

Тихановська зазначила, що до складу координаційної ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановні і відомі білоруси, професіонали своєї справи.

«Я доручаю своїй довіреній особі Ользі Ковальковій і адвокату Максиму Знаку приймати заявки про висунення членів ради від організацій і об'єднань громадян», - додала вона.

«Я прошу вас об'єднатися в координаційну раду. Нам дуже потрібна ваша допомога і досвід. Нам потрібні ваші зв'язки, контакти, експертні поради та підтримка. У цю координаційну раду повинні увійти всі, хто зацікавлений у діалозі і мирній передачі влади - трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства», - продовжила Тихановська.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

Читайте також:



