Тихановська створює координаційну раду з передачі влади у Білорусі
Опонентка Лукашенка заявила, що готова до діалогу з владою
Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.
Про це йдеться в її заяві, передає Интерфакс-Запад.
«З урахуванням того, що відбувається в країні і необхідності вжиття невідкладних заходів для відновлення законності в Білорусі, я, Світлана Тихановська, ініціюю створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади», - заявила вона.
Крім того, вона заявила про готовність до діалогу з владою, а також закликала міжнародну спільноту виступити в ролі посередника.
Тихановська зазначила, що до складу координаційної ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановні і відомі білоруси, професіонали своєї справи.
«Я доручаю своїй довіреній особі Ользі Ковальковій і адвокату Максиму Знаку приймати заявки про висунення членів ради від організацій і об'єднань громадян», - додала вона.
«Я прошу вас об'єднатися в координаційну раду. Нам дуже потрібна ваша допомога і досвід. Нам потрібні ваші зв'язки, контакти, експертні поради та підтримка. У цю координаційну раду повинні увійти всі, хто зацікавлений у діалозі і мирній передачі влади - трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства», - продовжила Тихановська.
Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.
Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.
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