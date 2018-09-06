«Бабки Рабіновича» під Нацбанком мітингують проти підвищення цін на газ



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Фото: Главком Мітинг біля Нацбанку проти підвищення цін на газ

Люди перекрили вулицю Інститутську біля будівлі НБУ

Сьогодні, 6 вересня, під будівлею Національного банку з 10 години проходить акція протесту, яку влаштувала партія «За життя», очолювана Вадимом Рабіновичим.

З центральних станцій метро багато людей похилого віку прямують до НБУ. На запитання журналістки «Главкому» про те, куди вони йдуть, люди дають неоднозначні відповіді: «Туди, куди й всі», «На базар», та «Змінити порядок в країні».

Навпроти НБУ вже стоять люди з плакатами, на яких, зокрема, такі написи російською: «Повышать тарифы на газ нельзя – «они все умрут», «Новые долги – удавка для людей», «МВФ go home», «Не можем більше платить, пожалейте народ», а також «Міняємо Омеляна на мільярди».

Порядок на акції протесту охороняє чимало поліцейських, втім люди вже перекрили вулицю Інститутську та не пускають машини для проїзду на відрізку від Садовоє до Банкової.

Нагадаємо, що уряд збирається й надалі шукати компроміс з МВФ щодо ціни на газ.

Напередодні уряд відклав рішення про підвищення цін на газ для населення до жовтня 2018 року. При цьому, уже дав доручення Мінфіну розпочати технічну підготовку до отримання траншу МВФ. Місія Міжнародного валютного фонду відвідає Київ у період з 6 по 19 вересня.

Нагадаємо, що наразі співпраця з Міжнародним валютним фондом не відбувається через відсутність компромісу з ключових вимог фонду до України для отримання траншу. А саме, мова йде про зрівняння цін на газ для населення та для промисловості, а також про збалансування державного бюджету України так, щоб дефіцит не перевищував 2,5% від ВВП.

28 серпня у Національному банку повідомили, що очікують на зарахування МВФ траншу у розмірі майже 2 мільярди доларів до кінця осені.