Якщо Україна не домовиться з МВФ, то курс гривні може рвонути вгору з космічною швидкістю

На нашу країну чекають тяжкі переговори з МВФ

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Нафтогаз опубликовал скорректированные ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 сентября 2018 года для промышленных потребителей. В компании объясняют рост цен двумя факторами – ростом котировок европейских хабах и снижением курса гривны к доллару и евро. Действительно, только за эту неделю по официальным данным НБУ гривна потеряла 40 копеек. А вообще снижение курса украинской валюты идет уже больше месяца и водители при посещении АЗС ощутили это первыми – бензин дважды дорожал на 50 копеек.

Таким образом, у нас на повестке дня два ключевых вопроса, которые интересны не только бизнесу, но и всем остальным. Насколько сильно «просядет» гривна в ближайшие месяцы и как скажется повышение цены газа для промпотребителей на населении. Последний вопрос, кстати, совсем не досужий и напрямую связан с первым. В ближайшее время мы ждем в Киеве миссию МВФ. Сам факт визита говорит о том, что переговоры сдвинулись с мертвой точки. Камнем преткновения было (и остается) требование Фонда поднять цены на газ для населения на 60%. Чтобы сравнять с ценой для промышленности. Кабмин категорически отказывался уступать. Похоже, что теперь МВФ сможет потребовать поднять цену для населения еще выше. А Кабмин может отказать. Но есть один очень неприятный момент.

Нам сейчас очень нужен этот транш. Не потому что мы где-то просели или тратим слишком много – просто приходит время честно платить по долгам, которые набрали «крепкие хозяйственники» и их «папередники». Для того и размещаем облигации в срочном порядке. И соглашаемся на кредиты от Евросоюза. Но МВФ в приоритете. Во-первых, потому что он самый дешевый. Во-вторых, потому что именно на МВФ смотрят все кредиторы и инвесторы. Если он работает с государством – туда можно нести деньги. Если нет – только с большим риском и под безумные проценты. Увы, но вот такая реальность. И если мы не договоримся с миссией МВФ – смотри первый вопрос про курс гривны. Он может рвануть вверх с первой космической скоростью. И мы получим такие проблемы по общей картине (с бензина все только начнется), что цена на газ уйдет во второй десяток интересующих проблем.

С другой стороны Гройсман все это время не отступал от своей позиции – повышать на 60% цену на газ для населения сейчас нельзя. Конечно, субсидии для того и созданы, чтобы помогать бедным, но повышение сразу на 60% сделает субсидиантами слишком многих. И МВФ вроде проникся ситуацией и согласился на переговоры с учетом украинской позиции. Но вот новое повышение. И пока можно только констатировать анонсом, что переговоры будут еще труднее, чем планировалось…