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    Україна заповнила газові сховища на 47%

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    Україна заповнила газові сховища на 47%

    В Україну за добу надійшло зі Словаччини 24,40 млн куб. м, з Угорщини - 15,42 млн куб. м, з Польщі - 1,96 млн куб. м газу

    Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 1 вересня збільшився до 14,694 млрд куб. м, передає ПАТ «Укртрансгаз».

    За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 55,49 млн куб. м газу.

    Протягом доби з ПСГ України газ не відбирався.

    При цьому в даних за 1 вересня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 24,40 млн куб. м, з Угорщини - 15,42 млн куб. м, з Польщі - 1,96 млн куб. м газу.

    Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 47%.

    Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

     

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