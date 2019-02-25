Балуха можуть етапувати до колонії у Тверській області - адвокат



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ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року

За словами Полозова, та колонія вважається «красною», де адміністрація використовує так званий «актив» серед ув'язнених, щоб ті залякували решту ув'язнених

Українського політв'язня та кримського фермера Володимира Балуха можуть етапувати до колонії у Тверській області Російської Федерації. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів адвокат Микола Полозов.

«Наразі він знаходиться в республіці Адигея, у місті Армавір і найближчим часом, є інформація, його планують етапувати в одну з колоній Тверської області. При цьому, колонія «красная», де адміністрація використовує так званий «актив» серед ув'язнених, щоб ті залякували решту ув'язнених», – розповів Полозов.

За словами адвоката, російська влада не змогла пробачити Балуху український прапор піднятий над його будинком під час окупації півострова і тепер мстить за принципову позицію політв'язня. Також захисник зауважив, що вивезення Балуху з півострова у Росію є абсолютно незаконним.

Правозахисники упевнені, що для Володимира Балуха з його відкритою проукраїнською позицією етапування в російську колонію – це пряма загроза його життю.

Нагадаємо, 19 лютого омбудсмен РФ Тетяна Москалькова підтвердила, що Балуха етапують до Росії.

Раніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що Балуха етапують із Сімферопольського СІЗО у Краснодар.

До слова, керівник «Кримської правозахисної групи» зазначила, що етапування з окупованого Криму до Росії політв'язня Володимира Балуха загрожує його життю.

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявили, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.

Джерело: УНН