Правозахисники: окупанти перевели Балуха в СІЗО Армавіра



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В камері спецблоку Балух на даний час один

У Балуха досі немає теплих речей, оскільки напередодні етапу у його дружини не прийняли посилку з речами й продуктами

Український політв'язень Володимир Балух у даний час перебуває в СІЗО м. Армавір Краснодарського краю РФ.

Про це у неділю ввечері повідомляє «Кримська правозахисна група».

«Політв'язень українець Володимир Балух на даний час знаходиться в СІЗО м. Армавір Краснодарського краю», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Балуха досі немає теплих речей, оскільки напередодні етапу у його дружини Наталії в СІЗО Сімферополя не прийняли посилку з речами й продуктами. В камері спецблоку він на даний час один.

Нагадаємо, 19 лютого омбудсмен РФ Тетяна Москалькова підтвердила, що Балуха етапують до Росії.

Раніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що Балуха етапують із Сімферопольського СІЗО у Краснодар.

До слова, керівник «Кримської правозахисної групи» зазначила, що етапування з окупованого Криму до Росії політв'язня Володимира Балуха загрожує його життю.

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявили, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.