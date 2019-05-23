Батьки Яценюка відзначили 45-річчя політика з друзями за кавою у парку Чернівців (фото)



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Фото: molbuk.ua

Мама Яценюка: Що ми побажали синові? Звісно, здоров’я. Що для нас, батьків, може бути важливішим

Батьки українського політика Арсенія Яценюка у Чернівцях у колі найближчих друзів відзначили день народження сина, якому у середу, 22 травня, виповнилося 45 років. Про це повідомляє видання «Молодий буковинець».

«22 травня, на день народження Арсенія ми з чоловіком Петром Івановичем зустрічаємося з нашими друзями молодості, - розповіла мама політика Марія Григорівна. – Так було і сьогодні. Ми пішли у парк Шевченка, прогулялися, випили на літньому майданчику у кав’ярні кави. Разом з нами були родина Івана та Катерини Мельничуків, Іван – хресний Арсенія, Катя – моя товаришка зі студентських років, а також були викладачі університету професор Роман Венгринович та доцент Тарас Івасютин. Ми всі товаришуємо з юності, вони знають Арсенія від народження».

Марія Яценюк додала, що вони зателефонували синові і всі його привітали. А Арсеній їм сказав: «Я би дуже хотів бути сьогодні серед вас».

«Річ у тому, - зауважила Марія Григорівна, - що наші друзі – це в основному викладачі, і Арсеній формувався в цьому нашому середовищі. Він не раз казав, що багато в чому завдячує цим людям, які товаришували з його батьками. Звісно, Арсеній запрошував нас на день народження до Києва. Але ми вже у такому віці, що для нас це довга дорога. Хоча, знаєте, багато людей не знаю з чого взяли, що Яценюк відправив батьків до Америки. Це трішки смішно для нас, адже ми з чоловіком виходимо у місто, Петро Іванович викладає в університеті. Що ми побажали синові? Звісно, здоров’я. Що для нас, батьків, може бути важливішим».

Нагадаємо, що 22 травня 15-й прем’єр-міністр України Арсеній Яценюка відзначає своє 45-річчя.

Як повідомляв «Главком», народний депутат (фракція «Народний фронт») Вікторія Сюмар вітаючи Арсенія Яценюка з днем народження, жартівливо сказала, що у лідера НФ в голові якийсь комп’ютер. «Він один з найрозумніших чоловіків, яких я зустрічала в своєму житті. Інколи здається, що йому імплантували якийсь комп’ютер нового покоління...», - зазначила вона.