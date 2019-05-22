Соратниця сказала, що замість голови у Яценюка



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Вікторія Сюмар привітала Яценюка з днем народження

Народний депутат (фракція «Народний фронт») Вікторія Сюмар вітаючи Арсенія Яценюка з днем народження, жартівливо сказала, що у лідера НФ в голові якийсь комп’ютер.

«Він один з найрозумніших чоловіків, яких я зустрічала в своєму житті. Інколи здається, що йому імплантували якийсь комп’ютер нового покоління...», - написала депутат в Facebook.

Серед його талантів вона відзначила відповідальність.

«Він чудово прораховував, до яких його особистих рейтингів призведуть його дії у 2014-2015 років. Але він їх робив. Бо так було Треба. Вміти керуватися словом «Треба», а не «Хочу» чи «Популярно»... – додала Сюмар.

«Популярні» приходять після таких сильних. Не інакше. А сильні - після бажаючих бути Популярними). Так рухається історія. Тому цей Ваш новий рік життя, шеф, - точно початок нової епохи», - сказала депутат в привітанні.