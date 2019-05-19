Яценюк чекає від Зеленського порядок денний для країни



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На думку Яценюка, парламент готовий до співпраці з новообраним президентом Фото: прес-служба «Народного фронту»

«Важливо, що новообраний президент запропонує по відновленню територіальної цілісності України, який в нього є план», - підкреслив Яценюк

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк схвалює рішення парламенту щодо проведення інавгурації 20 травня, а не 19 травня, в День пам'яті жертв політичних репресій.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у неділю, 19 травня.

«Думаю, що в першу чергу це добре для новообраного президента. В день національного трауру і в день вшанування національної трагедії негоже було би, щоб новообраний президент приймав присягу», - сказав Яценюк, якого цитує прес-служба «Народного фронту».

«Дуже важливо, що завтра під час урочистостей новообраний президент прийме присягу і представить свій план дій для країни», - заявив він.

Яценюк нагадав, що фракція «Народний фронт» представила свій план з трибуни парламенту 17 травня: «Очікую, що, в принципі, базові підходи будуть однакові. Потрібна всеосяжна реформа Конституції, необхідне скасування імунітету, зменшення кількості народних депутатів. Необхідна, врешті-решт, ліквідація обласних державних адміністрацій. Необхідна реформа політичної системи».

«Важливо, що новообраний президент запропонує по відновленню територіальної цілісності України, який в нього є план. Надзвичайно важливо, який пакет економічних законів буде запропонований президентом. Так само парламент буде очікувати кадрових пропозицій від новообраного президента», - зазначив лідер «Народного фронту».

На його думку, парламент готовий до співпраці з президентом: «Усі ці дискусії про дострокові вибори чи строкові – це пуста дискусія. Тому що про що йдеться? Чи (вибори) на два місяці раніше, чи два місяці пізніше? Не про це йдеться. Мова йде про те, порушується Конституція України чи не порушується. І новообраний президент чітко заявив про те, що він не буде схожий на своїх попередників. А це означає, що він повинен гарантувати Конституцію».

«Тому парламент повинен проявити максимальну співпрацю з новообраним президентом. А президент повинен запропонувати новий порядок денний. І завтра, в день інавгурації, ми очікуємо в його промові порядок денний», - наголосив Яценюк.

Відповідаючи на запитання журналістів, він підкреслив, що «Народний фронт» вийшов з коаліції, аби сформувати нову: «Новий президент, новий порядок денний, нова коаліція».

Парламент ухвалює рішення і продовжує працювати, зазначив Яценюк: «Це ще один доказ того, що парламент працюючий і повинен допрацювати свою каденцію до 27 жовтня. А далі народ України визначиться, кого і які політичні сили підтримувати».

Нагадаємо, у неділю, 19 травня, Яценюк і народні депутати фракції «Народний фронт» взяли участь у церемонії вшанування пам'яті жертв політичних репресій в Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили».

Як відомо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

Станом на 17 травня з'явилася інформація про те, що в інавгурації президента Зеленського візьмуть участь п’ять очільників європейських країн: це президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президент Латвії Раймондс Вейоніс, Литви - Даля Грібаускайте, Естонії - Керсті Кальюланд, Угорщини - Янош Адер.