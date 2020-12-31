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    Батько Боріса Джонсона хоче отримати громадянство Франції

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    Стенлі Джонсон, батько британського прем'єра Боріса Джонсона заявив про бажання отримати французьке громадянство - Батько Боріса Джонсона хоче отримати громадянство Франції
    Стенлі Джонсон, батько британського прем'єра Боріса Джонсона заявив про бажання отримати французьке громадянство
    Фото: RTL

    Стенлі Джонсон не погоджується з політикою сина, який очолює уряд Великої Британії

    Стенлі Джонсон, батько прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона подав запит на отримання французького громадянства після виходу Британії з Європейського Союзу. Про це повідомив сам Стенлі Джонсон в ефірі французької радіостанції RTL.

    80-річний батько прем'єра заявив, що він не голосував за вихід Британії з ЄС і хоче зберегти зв'язки з ЄС, оскільки його мати і бабусі були француженками. «Я завжди буду європейцем, це точно. Не можна сказати британцеві, що він не європеєць. Важливо зберегти зв'язки з Євросоюзом», – сказав Стенлі Джонсон французькою мовою.

    Як повідомляв «Главком», Євросоюз та Велика Британія змогли погодити нову угоду про майбутні відносини після Brexit. Про це оголосив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у своїй заяві за результатами перемовин з Брюсселем.

    Британія вийшла з ЄС наприкінці січня 2020 року, але до 31 грудня має жити відповідно до торгових правил Євросоюзу. Попередні перемовини щодо нової угоди заходили в глухий кут.

    17 жовтня прем’єр Джонсон заявив, що Лондон готовий вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю. Але вже 7 грудня ЄС і Велика Британія відновили переговори щодо угоди після Brexit.
    Теги: Brexit Велика Британія Боріс Джонсон
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