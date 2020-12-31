Батько Боріса Джонсона хоче отримати громадянство Франції

Стенлі Джонсон не погоджується з політикою сина, який очолює уряд Великої Британії

Стенлі Джонсон, батько прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона подав запит на отримання французького громадянства після виходу Британії з Європейського Союзу. Про це повідомив сам Стенлі Джонсон в ефірі французької радіостанції RTL.

80-річний батько прем'єра заявив, що він не голосував за вихід Британії з ЄС і хоче зберегти зв'язки з ЄС, оскільки його мати і бабусі були француженками. «Я завжди буду європейцем, це точно. Не можна сказати британцеві, що він не європеєць. Важливо зберегти зв'язки з Євросоюзом», – сказав Стенлі Джонсон французькою мовою.

Як повідомляв «Главком», Євросоюз та Велика Британія змогли погодити нову угоду про майбутні відносини після Brexit. Про це оголосив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у своїй заяві за результатами перемовин з Брюсселем.

Британія вийшла з ЄС наприкінці січня 2020 року, але до 31 грудня має жити відповідно до торгових правил Євросоюзу. Попередні перемовини щодо нової угоди заходили в глухий кут.