Жорсткий Brexit скасовується. ЄС та Велика Британія домовились про нову торговельну угоду

підписали перший в історії договір з ЄС, заснований на нульових тарифах і квотах

Борис Джонсон: Ми підписали перший в історії договір з ЄС, заснований на нульових тарифах і квотах

ЄC та Велика Британія в останній момент домовились про торгову угоду після Brexit

Євросоюз та Велика Британія змогли погодити нову угоду про майбутні відносини після Brexit. Про це оголосив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у своїй заяві за результатами перемовин з Брюсселем.

За словами прем'єра, Лондон підписав перший в історії договір з ЄС, заснований на нульових тарифах і квотах.

«Ми отримали контроль над нашими грішми, кордонами, торгівлею та нашими водами ... Це найбільша двостороння угода, підписана сторонами, вона регулює торгівлю, обсяг якої в 2019 році склав 668 млрд фунтів», – заявив прем'єр Джонсон.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками перемовин назвала угоду «чесною та збалансованою» та запевнила, що Британія та ЄС продовжать співпрацю у всіх сферах, які становлять спільний інтерес.

«Разом ми можемо досягнути більше ніж окремо», – цитує фон дер Ляєн ВВС Україна.

Якби угоду так і не вдалося укласти, ЄС і Британія повинні були б з 1 січня перейти від абсолютно вільного переміщення товарів через кордон на торгівлю за умовами Світової організації торгівлі (СОТ), тобто з митами і квотами. Це загрожувало великими втратами бізнесу для Лондона та Брюсселя.

Головна домовленість Лондона та Брюсселя полягає в тому, що сторони зберегли вільну безмитну торгівлю. Подробиці угоди невідомі, бо текст документу не був оприлюднений.

Британія вийшла з ЄС наприкінці січня 2020 року, але до 31 грудня має жити відповідно до торгових правил Євросоюзу. Попередні перемовини щодо нової угоди заходили в глухий кут.

17 жовтня прем’єр Джонсон заявив, що Лондон готовий вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю. Але вже 7 грудня ЄС і Велика Британія відновили переговори щодо угоди після Brexit.