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    Жорсткий Brexit скасовується. ЄС та Велика Британія домовились про нову торговельну угоду

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    Борис Джонсон: Ми&nbsp;<span>підписали перший в історії договір з ЄС, заснований на нульових тарифах і квотах</span> - Жорсткий Brexit скасовується. ЄС та Велика Британія домовились про нову торговельну угоду
    Борис Джонсон: Ми підписали перший в історії договір з ЄС, заснований на нульових тарифах і квотах
    Фото: Number 10/Flickr

    ЄC та Велика Британія в останній момент домовились про торгову угоду після Brexit

    Євросоюз та Велика Британія змогли погодити нову угоду про майбутні відносини після Brexit. Про це оголосив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у своїй заяві за результатами перемовин з Брюсселем.

    За словами прем'єра, Лондон підписав перший в історії договір з ЄС, заснований на нульових тарифах і квотах.

    «Ми отримали контроль над нашими грішми, кордонами, торгівлею та нашими водами ... Це найбільша двостороння угода, підписана сторонами, вона регулює торгівлю, обсяг якої в 2019 році склав 668 млрд фунтів», – заявив прем'єр Джонсон.

    Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками перемовин назвала угоду «чесною та збалансованою» та запевнила, що Британія та ЄС продовжать співпрацю у всіх сферах, які становлять спільний інтерес.

    «Разом ми можемо досягнути більше ніж окремо», – цитує фон дер Ляєн ВВС Україна.

    Якби угоду так і не вдалося укласти, ЄС і Британія повинні були б з 1 січня перейти від абсолютно вільного переміщення товарів через кордон на торгівлю за умовами Світової організації торгівлі (СОТ), тобто з митами і квотами. Це загрожувало великими втратами бізнесу для Лондона та Брюсселя. 

    Головна домовленість Лондона та Брюсселя полягає в тому, що сторони зберегли вільну безмитну торгівлю. Подробиці угоди невідомі, бо текст документу не був оприлюднений. 

    Британія вийшла з ЄС наприкінці січня 2020 року, але до 31 грудня має жити відповідно до торгових правил Євросоюзу. Попередні перемовини щодо нової угоди заходили в глухий кут.

    17 жовтня прем’єр Джонсон заявив, що Лондон готовий вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю. Але вже 7 грудня ЄС і Велика Британія відновили переговори щодо угоди після Brexit.

    Теги: ЄС Brexit Велика Британія Борис Джонсон Урсула фон дер Ляєн
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