Жорсткий Brexit скасовується. ЄС та Велика Британія домовились про нову торговельну угоду
ЄC та Велика Британія в останній момент домовились про торгову угоду після Brexit
Євросоюз та Велика Британія змогли погодити нову угоду про майбутні відносини після Brexit. Про це оголосив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у своїй заяві за результатами перемовин з Брюсселем.
За словами прем'єра, Лондон підписав перший в історії договір з ЄС, заснований на нульових тарифах і квотах.
«Ми отримали контроль над нашими грішми, кордонами, торгівлею та нашими водами ... Це найбільша двостороння угода, підписана сторонами, вона регулює торгівлю, обсяг якої в 2019 році склав 668 млрд фунтів», – заявив прем'єр Джонсон.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками перемовин назвала угоду «чесною та збалансованою» та запевнила, що Британія та ЄС продовжать співпрацю у всіх сферах, які становлять спільний інтерес.
«Разом ми можемо досягнути більше ніж окремо», – цитує фон дер Ляєн ВВС Україна.
Якби угоду так і не вдалося укласти, ЄС і Британія повинні були б з 1 січня перейти від абсолютно вільного переміщення товарів через кордон на торгівлю за умовами Світової організації торгівлі (СОТ), тобто з митами і квотами. Це загрожувало великими втратами бізнесу для Лондона та Брюсселя.
Британія вийшла з ЄС наприкінці січня 2020 року, але до 31 грудня має жити відповідно до торгових правил Євросоюзу. Попередні перемовини щодо нової угоди заходили в глухий кут.
17 жовтня прем’єр Джонсон заявив, що Лондон готовий вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю. Але вже 7 грудня ЄС і Велика Британія відновили переговори щодо угоди після Brexit.